'Emre Mor ayağında topla çok hızlı'

Teknik Direktörüyu 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından milli yıldızımız Emre Mor ile ilgili konuştu.Machin, Emre'nin hızından bahsederken; "Emre Mor'u bu maçta gördüm ve ayağında topla çok hızlı. Onu durdurmak çok zor. Iago Aspas'a çok benziyor." ifadelerini kullandı.Emre Mor, 1-0 mağlup oldukları Girona maçında 90 dakika forma giydi. Milli oyuncu, bu sezon 21 maçta 729 dakika oynadı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.