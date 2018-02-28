'Emre Mor ayağında topla çok hızlı'

Girona Teknik Direktörü Pablo Machin, Celta Vigo'yu 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından milli yıldızımız Emre Mor ile ilgili konuştu.
Machin, Emre'nin hızından bahsederken; "Emre Mor'u bu maçta gördüm ve ayağında topla çok hızlı. Onu durdurmak çok zor. Iago Aspas'a çok benziyor." ifadelerini kullandı.
Emre Mor, 1-0 mağlup oldukları Girona maçında 90 dakika forma giydi. Milli oyuncu, bu sezon 21 maçta 729 dakika oynadı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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Machin, Emre'nin hızından bahsederken; "Emre Mor'u bu maçta gördüm ve ayağında topla çok hızlı. Onu durdurmak çok zor. Iago Aspas'a çok benziyor." ifadelerini kullandı.
Emre Mor, 1-0 mağlup oldukları Girona maçında 90 dakika forma giydi. Milli oyuncu, bu sezon 21 maçta 729 dakika oynadı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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