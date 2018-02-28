  •  
    G.Saray istedi, İtalya yolunda! Resmi teklif...
  •  
    Emre'den Fenerbahçe itirafı; "Ben isterim..."
  •  
    Üç büyük takım istedi, transfer cevabı geldi!..
  •  
    Galatasaray'a sürpriz GOL ve ASİST makinesi
  •  
    Bedavaya "TRANSFER" edilebilecek 24 futbolcu

"Emre Mor ayağında topla çok hızlı"

Girona Teknik Direktörü Machin, Emre Mor için övgü dolu sözler kullandı.

Kaynak: Sporx.com
'Emre Mor ayağında topla çok hızlı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Şubat 2018 16:50
Girona Teknik Direktörü Pablo Machin, Celta Vigo'yu 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından milli yıldızımız Emre Mor ile ilgili konuştu.

Machin, Emre'nin hızından bahsederken; "Emre Mor'u bu maçta gördüm ve ayağında topla çok hızlı. Onu durdurmak çok zor. Iago Aspas'a çok benziyor." ifadelerini kullandı.

Emre Mor, 1-0 mağlup oldukları Girona maçında 90 dakika forma giydi. Milli oyuncu, bu sezon 21 maçta 729 dakika oynadı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için