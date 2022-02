Emre Belözoğlu'ndan transfer ve Fenerbahçe sözleri

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, son transferleri Trezeguet ve Pizzi, Fenerbahçe ve ligde oynayacakları Gaziantep FK mücadelesi öncesi konuştu.



Trezeguet ve Pizzi transferlerini değerlendiren Belözoğlu, "Takımımıza ciddi katkıları olacağını düşünyorum. Onların bizde olmasından dolayı mutluyuz. İnşallah sezon sonunda hem oyunu daha keyifli hale getirecek, hem de sonuçlarla örtüşecek bir sezon finali yapmak istiyoruz. Son yapılan transferlerle hem oyun gücü hem oyuncu gücümüz var. Kalite arttıkça mutlaka daha oyun çözülür hala geliyor. 15-16 tane takım bize karşı daha savunma refleksi oynuyor. Oyuncu kalitesinin artmasıyla oyun daha fazla çözübebilir. Her gelen oyuncu yeni oyuncudur. Oyuna, lige, atmosfere, konsantre olması kolay değil. Ama biz aldığımız oyuncuların yüksek verim vereceklerine inanıyoruz. Aldığımız oyuncular kolay Türkiye'ye getirebileceğimiz oyuncular değildi. İkili ilişkilerimiz, hem kulübün cefakarlığı ve desteği çok önemliydi. Yönetime bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



1-0 galip geldikleri Fenerbahçe maçı için konuşan genç teknik adam, "Biz Fenerbahçe maçına iyi hazırlandık. Karşımızda Türkiye'nin en güçlü camialarından bir tanesi. Hem organizasyon anlamında hem de oyun anlamında biz daha üstün bir maç oynadık. Çok daha önce koparabileceğimiz bir maçtı. Kazanmak tabii ki önemli. Son iki maçımızı kaybetmiştik, öyle bakıyoruz. Arkadaşlarımızın maça konsantrasyonu, gösterdiğimiz çalışmaları maça yansıtmaları bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe maçının ardından sarı-lacivertli taraftarların kendisine desteğine de değinen başarılı çalıştırıcı, "Ben Fenerbahçeliyim. Orada çok güzel zamanlarım geçti. Fenerbahçe taraftarı cefalıdır. Onların bana gösterdikleri sevgiye layık olmaya çalıştım. Tabii ki hatalarım olmuştu. Onların beni sevdiğini bilmek yeterli bir gururdur. Şu an hedeflerimiz farklı olsa da, onların her zaman beni desteklediklerine şahit oldum. Onlara bir kez daha teşekkür ederim." dedi.



Son olarak ligde oynayacakları Gaziantep FK maçını da değerlendiren Emre Belözoğlu, "Erol hocayla verimli bir çalışma dönemimiz oldu. Uzun süreli olmasını isterdim. O zamanın şartına göre yollarımızı ayırdık. Erol Hoca kendisini ispat etmiş bir teknik adam. Oynattığı oyunu herkes biliyor, zor maç olacak. Biz kendi sahamızda planlarımızı hazırladık, rakibimizin özelliklerini arkadaşlara anlatmaya çalışıyoruz. Onlar da bizim özelliklerimizi çalışıyorlardır. Güzel, hak edenin kazandığı bir maç olur inşallah" sözlerini kullandı.





