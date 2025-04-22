Emre Belözoğlu'ndan 23 Nisan paylaşımı

Emre Belözoğlu: "Bugünkü idmanda görevimi sevgili Atahan devraldı :) Zekası, ışıltısı ve heyecanlarıyla çocuklarımızın bize ışık tutmasından daha güzel ne olabilir? Bize bu güzel vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla anıyorum.… pic.twitter.com/sCS09oToHo



— Sporxtv (@sporxtv) April 22, 2025

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Antalyaspor'un sahasında çocuklarla birlikte antrenman yapan Emre Belözoğlu, "Bugünkü idmanda görevimi sevgili Atahan devraldı. Zekası, ışıltısı ve heyecanlarıyla çocuklarımızın bize ışık tutmasından daha güzel ne olabilir? Bize bu güzel vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun." mesajını paylaştı.