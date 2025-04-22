Emre Belözoğlu'ndan 23 Nisan paylaşımı

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sosyal medya hesabından 23 Nisan paylaşımı yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Emre Belözoğlu'ndan 23 Nisan paylaşımı
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22 Nisan 2025 20:15
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

ÇOCUKLARLA BİRLİKTE ANTRENMAN YAPTI

Antalyaspor'un sahasında çocuklarla birlikte antrenman yapan Emre Belözoğlu, "Bugünkü idmanda görevimi sevgili Atahan devraldı. Zekası, ışıltısı ve heyecanlarıyla çocuklarımızın bize ışık tutmasından daha güzel ne olabilir? Bize bu güzel vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun." mesajını paylaştı.

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