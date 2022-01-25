Emre Akbaba yeniden doğdu!

Sezon başında Galatasaray 'dan kiralık olarak eski takımı Alanyaspor'a giden Emre Akbaba eski günlerine de çabuk döndü. Son 3 maçta 6 gole imza atan Emre Akbaba, bu sezon resmi maçlarda 10 gole ulaştı.



Akdeniz ekibinde 20 maça çıkan başarılı oyuncu 10 golün yanı sıra takımına 4 de asistle katkı sağladı. Emre Akbaba, özellikle Farioli'nin takımın başına gelmesinin ardından orta sahada daha özgür oynama fırsatı bulduğunu dile getirip, "Skora katkı sağladığım için mutluyum. Sezon sonuna kadar Alanyaspor için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" sözlerini sarf etti.









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