SERDAR SAATÇI'NIN TRANSFER SÜRECİ

"MENAJER VE AİLELER İŞİN İÇİNE FAZLA GİRİYOR"

"AİDİYET DUYGUSU YOKSA YOLLARI AYIRMAK GEREK"

"KULÜPLER SOSYAL MEDYAYI ÇOK DİKKATE ALMAMALI"

"KEREM KALAFAT İÇİN RİZESPOR DOĞRU ADRES"

Beşiktaş'ta Viktoria Plzen maçı sonrası kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'nın siyah-beyazlılara kazandırılmasında başrol oynayan isimlerden biri Emrah Bayraktar olmuştu. Siyah-beyazlıların eski altyapı koordinatörü Emrah Bayraktar, Beşiktaş'ta yaşanan Serdar Saatçı olayınıdeğerlendirdi.dikkati çeken ifadeler kullandı.Genç stoperin Beşiktaş'a transfer sürecini anlatan Bayraktar, "Serdar'ı Bayrampaşa'dan almıştık. Babası da samimi olduğum bir meslektaşımdı. Biz de kendisini takip ediyorduk. Sonra da transfer ettik. Çok ufaktı. Büyüdü, gelişti. Beşiktaş için yeterli fizik kalitesine ulaşacağını düşünüyorduk. Süreç böyle işledi" diye konuştu.Futbolcunun geleceğiyle ilgili işin içine çok fazla aktör girdiğine dikkati çeken Bayraktar, "Serdar Saatçı'dan bağımsız olarak son yıllarda menajerler ve aileler, için içine çok fazla girdi. Bir aktör olmaları normal ama ana aktör olmaları anormal. Bir kulübün genç oyuncunun gelişimiyle ilgili planı ve yol haritası olmalı. Aile ve menajerine de bu durumu iyi anlatması gerekiyor. Oyuncu da aidiyet duygusuyla hareket etmeli. Son yıllarda bazen menajerler kulüp içindeki yetersiz ilişkilerinden ötürü oyuncuyu götürmek istiyor ya da mali beklentisi farklı oluyor. Böyle durumlar oluşabiliyor" dedi.Öte yandan Beşiktaş'ın eski altyapı koordinatörü, "Eskiden eti senin kemiği benim gibi bakılırdı. Altyapıya oyuncu alıyorsun, oyuncu yetişiyor. Sonra herkesin söz hakkı oluyor. Aidiyet duygusunu oyuncuya kazandırmak gerekiyor. Olmuyorsa da teşekkür edip yolları ayırmak gerekiyor. Kulüplerin kültürel ve ahlaki kodları vardır. Kulüp içindeki herkesin de buna uyması gerekir. Bu karşılıklı bir ilişki. Bunu iyi ayarlamak gerekiyor. Taraflar uyumlu şekilde hareket etmeli" diyerek sözlerine devam etti.Yöneticilerin sosyal medyayı çok fazla dikkate aldığını söyleyen deneyimli futbol adamı, "Son yıllarda en büyük aktör sosyal medya oldu. Çoğu zaman, kulüpler sosyal medyanın yorumlarına göre aksiyon alıyorlar. Sosyal medyadaki yorumlara göre yöneticiler hareket ediyor. Bu da çok tehlikeli. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Serdar'ın tavrına göre kulüp aksiyon alacaktır" ifadelerini kullandı.Bu arada Emrah Bayraktar, Beşiktaş'tan Çaykur Rizespor'a 1 yıllığına kiralanan Kerem Kalafat'ın çok daha güçlü dönebileceğine inanıyor. Bayraktar, "Kerem Kalafat Beşiktaş'ta döndükten sonra forma şansı buldu. Ama bu oyuncunun 1 sezon komple oynamaya ihtiyacı var. Rizespor dolayısıyla doğru bir adres olur. Beşiktaş'ta kalsaydı Rosier önünde olduğu için oynayamayacak ve gelişemeyecekti. Rizespor'da 30 maç oynaması onu Beşiktaş adına daha hazır hale getirecektir. 1 sene oynadıktan sonra Beşiktaş A Takımı için potansiyel bir sağ bek" diyerek sözlerini tamamladı.