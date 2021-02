Emrah Bayraktar: 'Adanaspor'da takımdaşlık ruhu gelişti'

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Emrah Bayraktar, hedeflerinin, bu sene erkenden ligi güvenli bir noktada bitirip daha sonra da yetiştirdikleri oyunculara şans vererek bazılarını yavaş yavaş yeni sezona hazırlamak olduğunu söyledi.



Bayraktar, AA muhabirine, oyuncularının hepsiyle kısa zamanda çok güzel bir uyum yakaladığını belirtti.



Çok karakterli bir oyuncu grubuna sahip olduklarını aktaran Bayraktar, "Bu beni çok mutlu ediyor. Kimyamızın da tuttuğunu söyleyebilirim. Birbirimizi çok seviyoruz. Zaten bu etkileşim olmasaydı, bu duygu karşılıklı olmasaydı istediğinizin karşılığını sahada alamazsınız." diye konuştu.



Bayraktar, birçok futbolcusunu eskiden tanımasının da avantaj olduğunu anlatarak, "Burada tanıştıklarımızla da kimyamızın uyması bizi biraz daha bu anlamda takım olma noktasında bir noktaya getirdi." ifadesini kullandı.



Kendileri için her maçın önemli olduğunu vurgulayan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sahadaki mücadeleden çok mutluyum. Tabii ki sadece mücadele değil topa da sahip olmak lazım. Biraz daha pozitif futbol oynama noktasında kendimizi geliştireceğiz ama futbolcularımın göstermiş olduğu emekten dolayı çok mutluyum. Futbolcularımın hepsini maçlardan sonra tebrik ediyorum. Hedefimiz, bu sene erkenden ligi güvenli bir noktada bitirip daha sonra da yetiştirdiğimiz oyunculara şans vererek bazılarını yavaş yavaş önümüzdeki sezona hazırlamak. Ne zaman ki o güvenli noktaya gelirsek futbolculara o zaman şans vermek istiyorum."



- "Her hafta rakibe uygun bir stratejiyle sahaya çıkıyoruz"



Bayraktar, maç stratejilerini rakibe uygun belirlediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Her hafta rakibe uygun bir stratejiyle sahaya çıkıyoruz. Buna uygun oyuncu tercihleri ve yaklaşık 50 senaryoyla sahaya çıkıyoruz. Adanaspor'da takımdaşlık ruhu gelişti, oyuncularımız mutlu. Ben de onlarla çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Ümit ediyorum bu keyfimiz devam eder. En kısa zamanda tribünlerde taraftarlarımızı da görmek istiyorum. Futbolun en önemli öğelerinden biridir taraftar. İnsanlar oynarken izlenme duygusuyla oynar. Onları motive eden bir duygudur izlenmek. Adanaspor taraftarı çok özel bir taraftardır. İnşallah onlarla bir gün bu stadı doldurmuşken buluşacağız. Bu benim en büyük hayallerimden biri."