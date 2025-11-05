05 Kasım
Emlak Konut'tan 11 sayı fark!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 5. haftasında Emlak Konut, deplasmanda Letonya ekibi TTT Riga'yı 70-59 mağlup etti.

calendar 05 Kasım 2025 22:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 5. haftasında Emlak Konut, deplasmanda Letonya ekibi TTT Riga'yı 70-59 yendi.

Rimi Olimpiyat Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-14 önde bitiren konuk takım, ikinci periyotta hücumda etkili olan TTT Riga'ya karşı devre arasına 32-28 geride girdi.

İkinci devrede Victoria Macaulay ve Astou Ndour'un skorer performansıyla tekrar üstünlüğü ele alan Emlak Konut, üçüncü çeyreğini 53-42 önde geçtiği mücadeleden 70-59 galip ayrıldı.


Emlak Konut'ta Ndour, 21 sayıyla maçın en skoreri oldu. TTT Riga'da Enija Viksne'nin 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla play-off 1. turuna kalmayı garantileyen ikinci sıradaki Emlak Konut, 4. galibiyetini elde etti. Letonya temsilcisi ise bir galibiyetle üçüncü basamakta yer aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
