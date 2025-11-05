Emlak Konut'tan 11 sayı fark!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 5. haftasında Emlak Konut, deplasmanda Letonya ekibi TTT Riga'yı 70-59 yendi.Rimi Olimpiyat Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-14 önde bitiren konuk takım, ikinci periyotta hücumda etkili olan TTT Riga'ya karşı devre arasına 32-28 geride girdi.İkinci devrede Victoria Macaulay ve Astou Ndour'un skorer performansıyla tekrar üstünlüğü ele alan Emlak Konut, üçüncü çeyreğini 53-42 önde geçtiği mücadeleden 70-59 galip ayrıldı.Emlak Konut'ta Ndour, 21 sayıyla maçın en skoreri oldu. TTT Riga'da Enija Viksne'nin 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.Bu sonuçla play-off 1. turuna kalmayı garantileyen ikinci sıradaki Emlak Konut, 4. galibiyetini elde etti. Letonya temsilcisi ise bir galibiyetle üçüncü basamakta yer aldı.