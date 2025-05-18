İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Arsenal, Newcastle United'ı konuk etti.



Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.



İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçta Arsenal'e galibiyeti getiren golü 55. dakikada Declan Rice kaydetti.



Liverpool'un şampiyonluğunu ilan ettiği ligde 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Arsenal, puanını 71'e yükseltti ve 2. sıradaki yerini korudu. 3 maç sonra ilk kez kaybeden Newcastle United ise 66 puanda kaldı ve Arsenal'in 5 puan gerisinde 3. sırada konumlandı.



Premier Lig'in son haftasında Arsenal, deplasmanda Southampton ile karşılaşacak. Newcastle United ise sahasında Everton'ı konuk edecek.