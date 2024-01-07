Emir Kaan: ''1-1'den sonra çok erken gol yedik''

İstanbulsporlu futbolcu Emir Kaan Gültekin, Fenerbahçe'ye karşı oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Emir Kaan Gültekin, "Lig lideriyle oynuyoruz. Ligin en kaliteli takımlarından biri. Zor maç olacağını biliyorduk ama puan ve puanlar için gelmiştik. Neden olmasın dedik kendi aramızda, geçen sezon yapmıştık. 1-1'den sonra çok erken gol yedik ve bu mağlubiyette etkili oldu.'' dedi.



Emir Kaan son olarak, ''İnşallah diğer maçlarda daha iyi sonuçlar alacağız. 2-1'den önce pozisyonlar yakaladık ama Livakovic güzel kurtarışlar yaptı, öne geçebilirdik. Yediğimiz 2. gol şanssızdı. Keşke olmasaydı ama yapacak bir şey yok." şeklinde konuştu.





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