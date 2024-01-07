Emir Kaan: ''1-1'den sonra çok erken gol yedik''

İstanbulsporlu futbolcu Emir Kaan Gültekin, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Emir Kaan: ''1-1'den sonra çok erken gol yedik''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2024 18:48
İstanbulsporlu futbolcu Emir Kaan Gültekin, Fenerbahçe'ye karşı oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Emir Kaan Gültekin, "Lig lideriyle oynuyoruz. Ligin en kaliteli takımlarından biri. Zor maç olacağını biliyorduk ama puan ve puanlar için gelmiştik. Neden olmasın dedik kendi aramızda, geçen sezon yapmıştık. 1-1'den sonra çok erken gol yedik ve bu mağlubiyette etkili oldu.'' dedi.

Emir Kaan son olarak, ''İnşallah diğer maçlarda daha iyi sonuçlar alacağız. 2-1'den önce pozisyonlar yakaladık ama Livakovic güzel kurtarışlar yaptı, öne geçebilirdik. Yediğimiz 2. gol şanssızdı. Keşke olmasaydı ama yapacak bir şey yok." şeklinde konuştu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery