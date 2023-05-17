Emilia Romagna GP'si iptal edildi

Formula 1'de bu hafta sonu düzenlenecek Emilia Romagna GP'si yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Emilia Romagna GP'si iptal edildi
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17 Mayıs 2023 15:01
Formula 1'de sezonun 6. yarışı olan ve İtalya'da gerçekleştirelecek Emilia Romagna Grand Prix'i Formula 1 yönetiminin aldığı kararla iptal edildiği açıklandı. Ne zaman yapılacağına henüz karar verilmedi.

GEÇEN SENE MAX VERSTAPPEN KAZANMIŞTI

Geçen sene düzenlenen yarışta pole'den başlayan Max Verstappen rahat bir yarış götürerek hafta sonunu lider tamamlamıştı.

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