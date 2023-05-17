Emilia Romagna GP'si iptal edildi

Formula 1'de sezonun 6. yarışı olan ve İtalya'da gerçekleştirelecek Emilia Romagna Grand Prix'i Formula 1 yönetiminin aldığı kararla iptal edildiği açıklandı. Ne zaman yapılacağına henüz karar verilmedi.
GEÇEN SENE MAX VERSTAPPEN KAZANMIŞTI
Geçen sene düzenlenen yarışta pole'den başlayan Max Verstappen rahat bir yarış götürerek hafta sonunu lider tamamlamıştı.
GEÇEN SENE MAX VERSTAPPEN KAZANMIŞTI
Geçen sene düzenlenen yarışta pole'den başlayan Max Verstappen rahat bir yarış götürerek hafta sonunu lider tamamlamıştı.