NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan 12 maçla devam etti.



WARRIORS 120-109 PISTONS



Golden State Warriors, Little Caesars Arena'da Detroit Pistons'ı 120-109 mağlup etti.



Stephen Curry, 34 sayılık performansıyla Warriors'ı zafere taşıdı. Klay Thompson 17 sayıyla maçı tamamladı. Chris Paul 17 sayı, 6 asist ve 5 ribaundla oynadı.



İlk beşin tamamı çift haneli skora ulaşan Pistons'ta, Killian Hayes ve Cade Cunningham 21'er sayıyla başı çeken isimler oldular. Isaiah Stewart 17 sayı ve 11 ribaundla oynarken, Ausar Thompson 16 sayı, 7 ribaund, 4 top çalma ve 2 asistle katkıda bulundu.



PACERS 152-111 SPURS



Indiana Pacers, Gainbridge Fieldhouse'da konuk etttiği San Antonio Spurs'ü 152-111 devirdi.



Altı oyuncusu çift haneli skor üreten Indiana'da, Tyrese Haliburton 23 sayı, 8 asist ve 2 ribaundla en skorer isim oldu. Myles Turner 15 sayı ve 11 ribaundla double-double yaptı.



Maçı 17 sayı ve 4 asistle tamamlayan Keldon Johnson'ın liderliğinde olan Spurs'te, sadece beş oyuncu çift haneli rakamlara ulaşabildi. Victor Wembanyama 3/12 şut isabetiyle zorlu bir gece geçirirken, yine de maçı 13 sayı ve 10 ribaundlık double-double'la tamamladı.



MAVERICKS 117-102 MAGIC



Dallas Mavericks, Amway Center'da konuk olduğu Orlando Magic'i 117-102 yenmeyi başardı.



Mavericks'te Luka Doncic, ikinci yarıda kısa süreli olarak oyunu terk etmesine rağmen geceyi 29 sayı, 6 asist, 3 ribaund ve 2 top çalmayla kapatarak, takımın en skoreri oldu. Kyrie Irving 21 sayı ve 10 asistle double-double yaparken, Tim Hardaway Jr. ise 21 sayı kaydetti.



Magic'te Paolo Banchero 22 sayı, 6 asist ve 5 ribaundla takımın en skoreri oldu. Benchten gelen Moritz Wagner ve Cole Anthony ise 19'ar sayı kaydettiler.



76ERS 146-128 WIZARDS



Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da Washington Wizards'ı 146-128 mağlup etti.



Üçüncü çeyrekte normal şut ve serbest atış dahil olmak üzere hiç şut kaçırmadan 29 sayı bulan Joel Embiid, karşılaşmayı 48 sayı, 11 ribaund, 6 asist, 1 top çalma ve 1 blokla tamamlayarak geceye damgasını vurdu. Tyrese Maxey ise 22 sayı ve 11 asistlik double-double'a imza attı.



Kyle Kuzma, Wizards'a 28 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 1 blokla liderlik etti. Jordan Poole ise 23 sayı, 6 asist, 1 ribaund ve 1 blokla oynadı.



HEAT 108-107 LAKERS



Miami Heat, Kaseya Center'da Los Angeles Lakers'ı 108-107 yıktı.



Jimmy Butler 28 sayı, 6 asist, 4 ribaund ve 2 top çalmayla Heat'in en skorer ismi oldu. Bam Adebayo 22 sayı, 20 ribaund ve 10 asistle triple-double yaparken, Tyler Herro ise 22 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 3 top çalma kaydetti.



LeBron James, Lakers'a 30 sayı, 4 ribaund, 3 asist, 3 blok ve 1 top çalmayla liderlik etti. Austin Reaves 23 sayı, 10 ribaund ve 9 asistle oynadı. Anthony Davis, kalça spazmı nedeniyle üçüncü çeyrekte tamamen oyundan çıkmadan önce maçı 9 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 1 blokla tamamladı.



BUCKS 129-125 NETS



Milwaukee Bucks, Barclays Center'da konuk olduğu Brooklyn Nets'i 129-125 mağlup etti.



Giannis Antetokounmpo 36 sayı, 12 ribaund, 3 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla Bucks'ın en skorer ismi oldu. Damian Lillard 21 sayı, 7 asist, 6 ribaund ve 1 top çalmayla oynarken, Jae Crowder ve Khris Middleton 15'er sayı kaydettiler.



Cam Thomas, Nets'e 45 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 1 top çalmayla liderlik etti. Mikal Bridges ise 31 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 1 blokla oynadı.



KNICKS 111-97 CLIPPERS



New York Knicks, konuk LA Clippers'ı Madison Square Garden'da 111-97 devirdi.



Julius Randle 27 sayı, 10 ribaund ve 3 asistle Knicks'e liderlik etti. RJ Barrett 26 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle oynadı.



Clippers'ta Kawhi Leonard 32 dakikada 18 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle oynadı. James Harden, takımla ilk maçında 17 sayı, 3 ribaund, 6 asist ve 1 top çalma kaydetti. Russell Westbrook ise 17 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle mücadele etti.



BULLS 130-113 JAZZ



Chicago Bulls, United Center'da konuk ettiği Utah Jazz'i 130-113 yendi.



Bulls'ta Zach LaVine 24 sayıyla takımın en skoreriydi. DeMar DeRozan 21 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 4 top çalmayla oynarken, Coby White 18 sayı, 3 ribaund, 7 asist ve 1 top çalmayla maçı tamamladı.



Lauri Markkanen 29 sayı, 5 ribaund, 3 asistle Jazz'in en skorer ismi oldu. Walker Kessler 15 sayı, 15 ribaund ve 4 blokla oynarken, Collin Sexton ve John Collins 14'er sayı eklediler.



ROCKETS 122-97 KINGS



Houston Rockets, Toyota Center'da konuk ettiği Sacramento Kings'i 122-97 mağlup etti.



Jalen Green, Rockets'a 23 sayı, 2 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 1 blokla liderlik ederken, temsilcimiz Alperen Şengün ise maçı 17 sayı, 8 ribaund, 12 asist ve 1 top çalmayla tamamladı.



Keon Ellis benchten gelerek oynadığı 14 dakikada 15 sayı atarak, Kings'in en skoreri oldu. Kevin Huerter 13 sayı, 3 ribaund, 2 asist ve 1 top çalmayla oynadı.



TIMBERWOLVES 114-109 CELTICS



Minnesota Timberwolves, Target Center'da konuk ettiği Boston Celtics'i uzatmada 114-109 devirdi.



Timberwolves'ta Anthony Edwards 38 sayı, 9 ribaund ve 7 asistle maçın en skoreri olurken, Jaden McDaniels 20 sayı kaydetti.



Celtics'te Jayson Tatum 32 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 5 top çalmayla takıma liderlik etti. Jaylen Brown 26 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle oynarken, Kristaps Porzingis 20 sayı ve 5 ribaund kaydetti.



THUNDER 126-117 HAWKS



Oklahoma City Thunder, Chesapeake Arena'da konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 126-117 mağlup etti.



Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 30 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle oynadı. Jalen Williams 21 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle oynadı. Luguentz Dort 19 sayı, 9 ribaund, 3 asist ve 2 blokla oynarken, Chet Holmgren 16 sayı, 12 ribaund, 3 asist ve 3 blok kaydetti.



Hawks'ta Dejounte Murray 29 sayı, 4 ribaund ve 6 asistle mücadele etti. Trae Young 22 sayı, 4 ribaund ve 11 asistle oynadı. Bogdan Bogdanovic ise 17 sayı, 2 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla bench'e liderlik etti.



NUGGETS 134-116 PELICANS



Denver Nuggets, Ball Arena'da konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 134-116 yendi.



Nikola Jokic 35 sayı, 14 ribaund ve 12 asistle triple double yaparak Nuggets'ı galibiyete taşıyan isim oldu. Michael Porter Jr 22 sayı, 9 ribaund ve 3 asistle oynarken, Kentaious Caldwell-Pope 15 sayı ve 7 asistle oynadı.



Pelicans'ta Jordan Hawkins 31 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle oynadı. Brandon Ingram 22 sayı, 2 ribaund ve 5 asistle mücadele etti. Zion Williamson ise maçı 20 sayı, 10 ribaund, 9 asist ve 2 top çalma ile tamamladı.