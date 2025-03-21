Elias Jelert'e sürpriz talip!

West Bromwich, Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı Elias Jelert'i transfer etmek için harekete geçti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Elias Jelert'e sürpriz talip!
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21 Mart 2025 11:00
Son güncelleme 21 Mart 2025 11:01
Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Elias Jelert'e İngiltere'den talip çıktı.

9 milyon Euro'ya transfer edilen 21 yaşındaki sağ bek bir türlü beklenen patlamayı yapamadı. Sarı-Kırmızılı Yönetim genç yıldızla sezon sonunda uygun bir teklif gelmesi halinde yolları ayırma kararı aldı.

KAPIYI ÇALACAKLAR

İngiltere Championship takımlarından West Bromwich'in Elias Jelert'i takip ettiği öğrenildi. İngiliz temsilcisinin Jelert konusunda ısrarcı olduğu ve sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı bildirildi.

BU SEZON 33 MAÇTA OYNADI

Sarı- Kırmızılı kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi olan Elias Jelert bu sezon 33 maçta forma giyerken 1 kez fileleri havalandırmayı başardı. Genç yıldız Galatasaray'dan yıllık 650 bin Euro kazanıyor. 

 
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