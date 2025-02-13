Elan Ricardo geldiği gibi 11'e!

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, 15 Şubat Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ta yeni transferler Keny Arroyo ve Elan Ricardo'nun maçta süre alması bekleniyor.
TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımıyla bugün ilk antrenmanına çıkan Elan Ricardo'yu ilk 11 için hazırlıyor.
Merkez orta saha mevkiinde görev alan Kolombiyalı oyuncu, ilk 11'de şans bulabilir.
Beşiktaş'ta yeni transferler Keny Arroyo ve Elan Ricardo'nun maçta süre alması bekleniyor.
TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımıyla bugün ilk antrenmanına çıkan Elan Ricardo'yu ilk 11 için hazırlıyor.
Merkez orta saha mevkiinde görev alan Kolombiyalı oyuncu, ilk 11'de şans bulabilir.
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