Efeler 09 Spor'da sevinç büyük

TFF 3'üncü Lig Play-Off 1'inci Tur maçında evinde Artvin Hopaspor'u 1-0 yenerek adını bir üst tura yazdıran Efeler 09 Spor büyük sevinç yaşadı. Saha ve seyirci avantajını iyi kullanan Aydın temsilcisi, 16'ncı dakikada Furkan'ın golüyle öne geçti ve 34'te 10 kişi kalmasına rağmen rakibine direndi.



Efeler 09 Spor, 2'nci Tur'da Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la eşleşti. İlk maçı 2 Haziran tarihinde deplasmanda oynayacak Efeler 09 Spor, rövanşta ise 7 Haziran'da rakibini konuk edecek.