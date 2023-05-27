Efeler 09 Spor'da sevinç büyük

Spor Toto 3. Lig'de düğüm kopmak üzere. Efeler 09 Spor önemli bir galibiyet alarak büyük avantaj elde etti

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Efeler 09 Spor'da sevinç büyük
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27 Mayıs 2023 16:31
TFF 3'üncü Lig Play-Off 1'inci Tur maçında evinde Artvin Hopaspor'u 1-0 yenerek adını bir üst tura yazdıran Efeler 09 Spor büyük sevinç yaşadı. Saha ve seyirci avantajını iyi kullanan Aydın temsilcisi, 16'ncı dakikada Furkan'ın golüyle öne geçti ve 34'te 10 kişi kalmasına rağmen rakibine direndi.

Efeler 09 Spor, 2'nci Tur'da Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la eşleşti. İlk maçı 2 Haziran tarihinde deplasmanda oynayacak Efeler 09 Spor, rövanşta ise 7 Haziran'da rakibini konuk edecek.
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