Eczacıbaşı, Uralochka'ya set vermedi!

Voleybolda Kadınlar CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Rusya temsilcisi Uralochka-NMTK'yı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı, Uralochka'ya set vermedi!
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25 Ocak 2022 22:46
Voleybolda Kadınlar CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Rusya temsilcisi Uralochka-NMTK ile karşılaştı.

Mücadeleyi Eczacıbaşı Dynavit 3-0 kazandı.

İki takımın karşılıklı anlaşması nedeniyle İstanbul'da oynanan karşılaşmanın rövanşı, Çarşamba günü saat 18.00'de yine Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda oynanacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut (Türkiye), Ebru Kaya (Türkiye)

Uralochka-NMTK: Kastsuchyk, Kondraskova, Kulikova, Simirnova, Parubets, Fitisova (Trukhiuna, Ekaterina Karpol, Montalvo)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, McKenzie, Hyrman, Ognjenovic (Simge Aköz, Gözde Yılmaz)

Setler: 19-25, 19-25, 21-25

Süre: 80 dakika (27, 27, 26)

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