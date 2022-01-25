Eczacıbaşı, Uralochka'ya set vermedi!

Voleybolda Kadınlar CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Rusya temsilcisi Uralochka-NMTK ile karşılaştı.
Mücadeleyi Eczacıbaşı Dynavit 3-0 kazandı.
İki takımın karşılıklı anlaşması nedeniyle İstanbul'da oynanan karşılaşmanın rövanşı, Çarşamba günü saat 18.00'de yine Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda oynanacak.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut (Türkiye), Ebru Kaya (Türkiye)
Uralochka-NMTK: Kastsuchyk, Kondraskova, Kulikova, Simirnova, Parubets, Fitisova (Trukhiuna, Ekaterina Karpol, Montalvo)
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, McKenzie, Hyrman, Ognjenovic (Simge Aköz, Gözde Yılmaz)
Setler: 19-25, 19-25, 21-25
Süre: 80 dakika (27, 27, 26)
Mücadeleyi Eczacıbaşı Dynavit 3-0 kazandı.
İki takımın karşılıklı anlaşması nedeniyle İstanbul'da oynanan karşılaşmanın rövanşı, Çarşamba günü saat 18.00'de yine Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda oynanacak.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut (Türkiye), Ebru Kaya (Türkiye)
Uralochka-NMTK: Kastsuchyk, Kondraskova, Kulikova, Simirnova, Parubets, Fitisova (Trukhiuna, Ekaterina Karpol, Montalvo)
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, McKenzie, Hyrman, Ognjenovic (Simge Aköz, Gözde Yılmaz)
Setler: 19-25, 19-25, 21-25
Süre: 80 dakika (27, 27, 26)