Eczacıbaşı Dynavit, Aras Kargo'ya set vermedi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı Dynavit, Aras Kargo'ya set vermedi
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05 Ocak 2025 18:05
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-0'lık skorla mağlup etti.  Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Serhat Semiz, Arzu Uzatoz

Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Selen Köse, Merve Atlıer, Klimets, Peres, Hazal Selin Uygur (Simay Kurt, Elisa Tuana Köse, Elif Kapar)

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Hande Baladın, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Boden, Nicoletti, Naz Aydemir Akyol, Jack-Kısal, Gray, Tuna Aybüke Özel)

Setler: 23-25, 23-25, 12-25

Süre: 86 Dakika (28, 36, 22)

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