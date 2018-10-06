Dybala: ''Ronaldo geline Pjanic'e mesaj attım''

Juventus forması giyen Paulo Dybala, Serie A'daki Udinese mücadelesi öncesinde İtalyan basınına bir röportaj verdi.
Paulo Dybala, Juventus'ta hedeflerinin büyük oldğunu söylerken Cristiano Ronaldo'nun transferinden sonra frikiklerde kimin atacağına nasıl karar verdiklerini anlattı.
Arajntinli genç yıldız ilk olarak Ronaldo geldikten sonra serbest vuruşlardaki durumu ''Geçen sene Pjanic ile frikikler için anlaşmıştık. Soldan olursa o, sağdan olursa ben kullanıyordum. Cristiano Ronaldo gelince Pjanic'e mesaj attım; ''Üzgünüm Mire, bu sezon çok fazla frikik kullanamayacaksın.' Şaka bir yana artık Cristiano var. Biz sadece iyi bir fotoğraf vermek için orada duruyoruz. Penaltılarda da sıralamamız açık. Önce Ronaldo, sonra ben, sonra Pjanic'' sözleriyle anlattı.
Dybala, 10 numaralı formayı giymesiyle ilgili de ''10 numaralı formayı giymek büyük sorumluluk çünkü çocuklar, gençler sizi örnek alıyor. Daha önce 10 numarayla ilgili hiçbir düşüncem ya da talebim yoktu. Kulüpten böyle bir öneri gelince, karar vermem 10 dakika almadı'' dedi.
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şanslarının da olduğunu söyleyen Dybala, ''Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni Real Madrid kazandı ancak bizden daha iyi olduklarını düşünmüyorum. O turu geçmiş olsaydık her şey farklı olurdu. Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilirdik. Bence en iyi takım bizdik, bizden daha güçlü bir takım yoktu'' dedi.
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Paulo Dybala, Juventus'ta hedeflerinin büyük oldğunu söylerken Cristiano Ronaldo'nun transferinden sonra frikiklerde kimin atacağına nasıl karar verdiklerini anlattı.
Arajntinli genç yıldız ilk olarak Ronaldo geldikten sonra serbest vuruşlardaki durumu ''Geçen sene Pjanic ile frikikler için anlaşmıştık. Soldan olursa o, sağdan olursa ben kullanıyordum. Cristiano Ronaldo gelince Pjanic'e mesaj attım; ''Üzgünüm Mire, bu sezon çok fazla frikik kullanamayacaksın.' Şaka bir yana artık Cristiano var. Biz sadece iyi bir fotoğraf vermek için orada duruyoruz. Penaltılarda da sıralamamız açık. Önce Ronaldo, sonra ben, sonra Pjanic'' sözleriyle anlattı.
Dybala, 10 numaralı formayı giymesiyle ilgili de ''10 numaralı formayı giymek büyük sorumluluk çünkü çocuklar, gençler sizi örnek alıyor. Daha önce 10 numarayla ilgili hiçbir düşüncem ya da talebim yoktu. Kulüpten böyle bir öneri gelince, karar vermem 10 dakika almadı'' dedi.
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şanslarının da olduğunu söyleyen Dybala, ''Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni Real Madrid kazandı ancak bizden daha iyi olduklarını düşünmüyorum. O turu geçmiş olsaydık her şey farklı olurdu. Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilirdik. Bence en iyi takım bizdik, bizden daha güçlü bir takım yoktu'' dedi.
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