Dybala: ''Ronaldo geline Pjanic'e mesaj attım''

Juventus forması giyen, Serie A'daki Udinese mücadelesi öncesinde İtalyan basınına bir röportaj verdi.Paulo Dybala, Juventus'ta hedeflerinin büyük oldğunu söylerken Cristiano Ronaldo'nun transferinden sonra frikiklerde kimin atacağına nasıl karar verdiklerini anlattı.Arajntinli genç yıldız ilk olarak Ronaldo geldikten sonra serbest vuruşlardaki durumusözleriyle anlattı.Dybala, 10 numaralı formayı giymesiyle ilgili dededi.Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şanslarının da olduğunu söyleyen Dybala,dedi.