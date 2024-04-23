Dusan Tadic yokları oynadı!

Fenerbahçe'nin deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta Dusan Tadic, beklentileri karşılayamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Dusan Tadic yokları oynadı!
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23 Nisan 2024 08:41
Fenerbahçe'nin deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalıp şampiyonluk yarışında ağır yara aldığı maçta Dusan Tadic, beklentilerin altında kaldı.

Maçta 64 dakika sahada kalan Tadic, beklenen performansı sergileyemedi.

41 kez topla buluşan ve 31 pasında 25 isabet kaydeden Sırp sol kanat oyuncusu, 2 ortasında isabet sağlayamazken 1 uzun topunda da adresi tutturamadı.

35 yaşındaki futbolcu ayrıca hiç ikili mücadeleye girmedi.  

 
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