Dusan Tadic: "Böyle oynayamayız!"

Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, Fenerbahçe derbisi sonrası açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dusan Tadic: 'Böyle oynayamayız!'
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21 Eylül 2024 22:39
Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Dusan Tadic, Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"Bir isteksizlik var mıydı?" sorusunu yanıtlayan Dusan Tadic "Açıkçası maçtan önce konuşmamız gereken her şeyi konuştuk. Yapmamız gerekenleri, yapmamamız gerekenleri iyi biliyorduk. İlk 25 dakika pozisyonlar bulduk, atsak farklı olurdu." dedi.

Dusan Tadic ayrıca "Yediğimiz goller hoş değildi. Rakibe çok fazla enerji verdik. Beraber defans, beraber atak yapmayı bilmeliyiz. Çok basit goller yedik. Bunları yapmamalıyız." ifadelerini kullandı.

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