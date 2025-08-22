22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
21:30
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
21:30
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
21:30
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
22:00
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
22:30
22 Ağustos
PSG-Angers
21:45

Dursun Özbek'ten kaleci transferi açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, merakla beklenen kaleci transferi için konuştu.

calendar 22 Ağustos 2025 11:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek'ten kaleci transferi açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kaleci transferi ve yabancı sınırı hakkında açıklamalarda bulundu.

"YAKIŞAN KALECİYİ ALACAĞIZ"

"Kaleci transferi ne durumda?" sorusunu yanıtlayan Dursun Özbek "Gündemimizde, çalışmalarımız devam ediyor. Hesaplamadığımız bir şeydi. Ben bu sene de Muslera ile devam edeceğimizi düşünüyordum. Kendisiyle defalarca konuştum. Kalması için ısrarcı oldum. Haklı sebeplerle, ailesinin Uruguay'da olması nedeniyle gitti. Bu bizi kaleci transferine itti. Diğer noktalara göre daha geç başladık kaleci transferine. Arkadaşlarımız büyük çaba sarf ederek sonuçlandırmak istiyor. Amacımız Galatasaray'a yakışan kaleci transferini yapmak." dedi.


YABANCI SINIRI AÇIKLAMASI

TFF'nin yabancı sınırının arttırılması talebini kabul etmemesi hakkında konuşan Dursun Özbek "Kulüpler Birliği'nde yabancı sınırı artışı için talep oldu. TFF kabul etti. Biz hazırlıklarımızı her iki cevaba göre de yapmıştık. TFF'nin reddetmesinden etkilenmeyiz. Çalışmalarımız her iki yönlü devam ediyordu. Mevcut şekliyle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.