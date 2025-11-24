24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
20:00
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
20:00
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
20:00
24 Kasım
M. United-Everton
23:00
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
23:00
24 Kasım
Torino-Como
20:30
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Durant: "Michael Jordan kusursuz bir basketbolcu"

Houston Rockets yıldızı Kevin Durant, NBA efsanesi Michael Jordan'ı "kusursuz basketbolcu" olarak tanımladı ve onu "hayallerindeki Boardroom konuğu" olarak nitelendirdi.

Haber: Sporx.com dış haberler
Uzun yıllardır en üst seviyede oynayan Durant, genellikle hayranlık duygusunu bastırabilecek kadar deneyimli olsa da, onun için bile isimlerin üzerinde duran bir kişi var. Up and Adams programında Kay Adams kendisine, "Hayalindeki Boardroom konuğu kim olurdu?" diye sorduğunda Durant tereddüt etmedi.

"Michael Jordan… O kadar büyük bir aura taşıyor ki, ne söylerse söylesin kusursuz geliyor."


Bu, bir neslin yıldızının NBA'i tamamen dönüştüren bir efsaneye duyduğu saygının ifadesiydi. Durant'ın Jordan hakkındaki sözleri, uzun yıllara yayılan bir incelemenin sonucu olan berraklığı taşıyordu.

Durant yalnızca hayranlığını dile getirmekle kalmadı; aynı zamanda Jordan'a sormak istediği soruların da hazır olduğunu belirtti. Bu sorular, oyunu ne kadar derinlemesine düşündüğünü açıkça gösteriyordu:

"Hangi oyuncuları izliyor? Kendi döneminin oyun tarzı ile bugünün oyun tarzı arasındaki farklar hakkında ne düşünüyor? Spor hekimliğindeki gelişmeler ve bizim bugün yaptığımız şeylerle geçmişte yaptıkları arasındaki farklar nedir?"

"Yani, ona soracağım o kadar çok şey var ki… Sonsuza kadar devam edebilirim. O gerçekten tüm zamanların en iyisi. Kusursuz bir basketbolcu, mükemmel bir iş insanı. Sahada nasıl mükemmel olunur ve saha dışında yaptığın şeyleri nasıl en üst seviyeye çıkarırsın, bunların hepsini herkese o öğretti. Mükemmel biriydi."

Durant, Kobe Bryant'ı defalarca övgüyle anmış; oyunundaki bazı yönleri Tracy McGrady'den modellediğini söylemişti. Ancak konu Jordan olduğunda, karşılaştırma ya da rekabet hissi ortadan kalkıyor. Jordan, Durant'in kendisini kıyasladığı biri değil; incelediği biri.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
