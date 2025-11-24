Houston Rockets yıldızı Kevin Durant, NBA efsanesi Michael Jordan'ı "kusursuz basketbolcu" olarak tanımladı ve onu "hayallerindeki Boardroom konuğu" olarak nitelendirdi.
Uzun yıllardır en üst seviyede oynayan Durant, genellikle hayranlık duygusunu bastırabilecek kadar deneyimli olsa da, onun için bile isimlerin üzerinde duran bir kişi var. Up and Adams programında Kay Adams kendisine, "Hayalindeki Boardroom konuğu kim olurdu?" diye sorduğunda Durant tereddüt etmedi.
"Michael Jordan… O kadar büyük bir aura taşıyor ki, ne söylerse söylesin kusursuz geliyor."
Bu, bir neslin yıldızının NBA'i tamamen dönüştüren bir efsaneye duyduğu saygının ifadesiydi. Durant'ın Jordan hakkındaki sözleri, uzun yıllara yayılan bir incelemenin sonucu olan berraklığı taşıyordu.
Durant yalnızca hayranlığını dile getirmekle kalmadı; aynı zamanda Jordan'a sormak istediği soruların da hazır olduğunu belirtti. Bu sorular, oyunu ne kadar derinlemesine düşündüğünü açıkça gösteriyordu:
"Hangi oyuncuları izliyor? Kendi döneminin oyun tarzı ile bugünün oyun tarzı arasındaki farklar hakkında ne düşünüyor? Spor hekimliğindeki gelişmeler ve bizim bugün yaptığımız şeylerle geçmişte yaptıkları arasındaki farklar nedir?"
"Yani, ona soracağım o kadar çok şey var ki… Sonsuza kadar devam edebilirim. O gerçekten tüm zamanların en iyisi. Kusursuz bir basketbolcu, mükemmel bir iş insanı. Sahada nasıl mükemmel olunur ve saha dışında yaptığın şeyleri nasıl en üst seviyeye çıkarırsın, bunların hepsini herkese o öğretti. Mükemmel biriydi."
Durant, Kobe Bryant'ı defalarca övgüyle anmış; oyunundaki bazı yönleri Tracy McGrady'den modellediğini söylemişti. Ancak konu Jordan olduğunda, karşılaştırma ya da rekabet hissi ortadan kalkıyor. Jordan, Durant'in kendisini kıyasladığı biri değil; incelediği biri.
Uzun yıllardır en üst seviyede oynayan Durant, genellikle hayranlık duygusunu bastırabilecek kadar deneyimli olsa da, onun için bile isimlerin üzerinde duran bir kişi var. Up and Adams programında Kay Adams kendisine, "Hayalindeki Boardroom konuğu kim olurdu?" diye sorduğunda Durant tereddüt etmedi.
"Michael Jordan… O kadar büyük bir aura taşıyor ki, ne söylerse söylesin kusursuz geliyor."
Bu, bir neslin yıldızının NBA'i tamamen dönüştüren bir efsaneye duyduğu saygının ifadesiydi. Durant'ın Jordan hakkındaki sözleri, uzun yıllara yayılan bir incelemenin sonucu olan berraklığı taşıyordu.
Durant yalnızca hayranlığını dile getirmekle kalmadı; aynı zamanda Jordan'a sormak istediği soruların da hazır olduğunu belirtti. Bu sorular, oyunu ne kadar derinlemesine düşündüğünü açıkça gösteriyordu:
"Hangi oyuncuları izliyor? Kendi döneminin oyun tarzı ile bugünün oyun tarzı arasındaki farklar hakkında ne düşünüyor? Spor hekimliğindeki gelişmeler ve bizim bugün yaptığımız şeylerle geçmişte yaptıkları arasındaki farklar nedir?"
"Yani, ona soracağım o kadar çok şey var ki… Sonsuza kadar devam edebilirim. O gerçekten tüm zamanların en iyisi. Kusursuz bir basketbolcu, mükemmel bir iş insanı. Sahada nasıl mükemmel olunur ve saha dışında yaptığın şeyleri nasıl en üst seviyeye çıkarırsın, bunların hepsini herkese o öğretti. Mükemmel biriydi."
Durant, Kobe Bryant'ı defalarca övgüyle anmış; oyunundaki bazı yönleri Tracy McGrady'den modellediğini söylemişti. Ancak konu Jordan olduğunda, karşılaştırma ya da rekabet hissi ortadan kalkıyor. Jordan, Durant'in kendisini kıyasladığı biri değil; incelediği biri.