Houston Rockets yıldızı Kevin Durant, NBA efsanesi Michael Jordan'ı "kusursuz basketbolcu" olarak tanımladı ve onu "hayallerindeki Boardroom konuğu" olarak nitelendirdi.Uzun yıllardır en üst seviyede oynayan Durant, genellikle hayranlık duygusunu bastırabilecek kadar deneyimli olsa da, onun için bile isimlerin üzerinde duran bir kişi var. Up and Adams programında Kay Adams kendisine, "Hayalindeki Boardroom konuğu kim olurdu?" diye sorduğunda Durant tereddüt etmedi.Bu, bir neslin yıldızının NBA'i tamamen dönüştüren bir efsaneye duyduğu saygının ifadesiydi. Durant'ın Jordan hakkındaki sözleri, uzun yıllara yayılan bir incelemenin sonucu olan berraklığı taşıyordu.Durant yalnızca hayranlığını dile getirmekle kalmadı; aynı zamanda Jordan'a sormak istediği soruların da hazır olduğunu belirtti. Bu sorular, oyunu ne kadar derinlemesine düşündüğünü açıkça gösteriyordu:Durant, Kobe Bryant'ı defalarca övgüyle anmış; oyunundaki bazı yönleri Tracy McGrady'den modellediğini söylemişti. Ancak konu Jordan olduğunda, karşılaştırma ya da rekabet hissi ortadan kalkıyor. Jordan, Durant'in kendisini kıyasladığı biri değil; incelediği biri.