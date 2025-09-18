18 Eylül
Durant, emeklilik hakkında: "Umarım 40'lı yaşlarıma kadar oynayabilirim"

Houston Rockets'ın 36 yaşındaki yıldız ismi Kevin Durant, emeklilik için net bir yaş belirlemediğini, ancak tutkusunun kendisini 40'lı yaşlarına kadar sahada tutmasını umduğunu söyledi.

18 Eylül 2025 13:04
Haber: Sporx.com dış haberler
Durant, "Game Plan" programında verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Elimden geldiği kadar uzun süre oynamak istiyorum. Bunun için belirlediğim net bir sayı yok. Elbette her yıl emekliliği düşünüyorsunuz ve nasıl olacağını merak ediyorsunuz. Ama insanlar bana her gün bu soruları sorunca, düşünmeden edemiyorsunuz."


Durant, taraftarlar ve medya tarafından sürekli olarak emeklilik hakkında soru sorulmasına rağmen hâlâ üst düzey basketbol oynayabilecek yılları olduğuna inandığını belirtti:

"Hâlâ spor salonuna gitmekten keyif alıyorum. Her gün gelişme çabası ve NBA oyuncusu olarak mücadele etmek bana hâlâ zevk veriyor. Umarım 40'lı yaşlarıma kadar oynayabilirim."

Durant, geçen sezon Phoenix Suns formasıyla çıktığı 62 maçta 52.7% isabet oranıyla 26.6 sayı, 6.0 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakaladı.

