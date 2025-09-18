Houston Rockets'ın 36 yaşındaki yıldız ismi Kevin Durant, emeklilik için net bir yaş belirlemediğini, ancak tutkusunun kendisini 40'lı yaşlarına kadar sahada tutmasını umduğunu söyledi.Durant, "Game Plan" programında verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:Durant, taraftarlar ve medya tarafından sürekli olarak emeklilik hakkında soru sorulmasına rağmen hâlâ üst düzey basketbol oynayabilecek yılları olduğuna inandığını belirtti:Durant, geçen sezon Phoenix Suns formasıyla çıktığı 62 maçta 52.7% isabet oranıyla 26.6 sayı, 6.0 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakaladı.