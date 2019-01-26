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Dünyanın en pahalı forveti; Islam Slimani

Fenerbahçe'ye 1 yıllık maliyeti 6 milyon Euro (36 milyon lira) olan Islam Slimani sadece 4 gol atabildi.

Kaynak: Takvim
Dünyanın en pahalı forveti; Islam Slimani
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26 Ocak 2019 10:01
Gol makinesi diye alınan ancak Daniel Güiza'yı bile mumla aratan Islam Slimani dünyanın en pahalı forveti oldu.

Sezon başında Liecester City'den 1.5 milyon Euro'ya 1 yıllığına kiralanan Cezayiri yıldıza da 4.5 milyon Euro maaş ödendi. Toplam maliyeti 6 milyon Euro (36 milyon lira) olan Slimani buna karşılık çıktığı 22 resmi maçta sadece 4 gol atabildi.

444 dakikada bir ağları havalandıran Slimani'nin 1 golü 9 milyon liraya gelmiş oldu. Fenerbahçe şimdi Cezayirli oyuncuyu göndermek istiyor ancak alıcı bulunamıyor.

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