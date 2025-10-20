Dünya şampiyonu Emircan Haney çiçeklerle karşılandı

Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen Makaralı Yay Dünya Kupası finallerinde altın madalya kazanarak ülkemize makaralı yayda tarihinde ikinci kez dünya kupası sevinci yaşatan Muğla Yatağanlı sporcu Emircan Haney, yurda dönüşünde çiçeklerle karşılandı.



Dünya şampiyonu Emircan Haney, Antrenör Dr. Ejder Sözen ve milli sporcu Hazal Burun, Milas-Bodrum Havalimanı'ndan kente döndü. Şampiyon sporcuyu Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Havalimanı Baş Müdürü Kemal Daştan, Havalimanı Destek Hizmetleri Müdürü Ersin Köksal, Milas Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Durmuş Uslu, Yatağan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kamuran Adalı, Spor Şube Müdürü Doğukan Doğan karşıladı.



SOĞUK, YAĞMUR VE RÜZGARA RAĞMEN TARİH YAZDI



Daha önce 2015 yılında Demir Elmaağaçlı'nın ülkemize şampiyonluk yaşattığı Makaralı Yay Dünya Kupası'nda 24 yaşındaki Emircan, Çin'de soğuk yağmurlu hava ve 16 kilometreye ulaşan rüzgara rağmen güçlü rakipleri arasında tarih yazdı. Çeyrek finalde mevcut dünya şampiyonu Nicolas Girard'ı 147-146'lık skorla mağlup ederek büyük bir özgüven kazanan Emircan, yarı finalde dört kez Dünya Kupası şampiyonu olan Hollandalı Mike Schloesser ile karşılaştı. 147-147 biten mücadelede nefesleri kesen, "Shoot-off" sonucunda Haney bir kez daha adını finale yazdırdı. Finalde karşısına yeni dünya bir numarası Mathias Fullerton çıkan Emircan Haney, serin ve yağışlı havaya aldırmadan 149-148'lik müthiş performansıyla altın madalyaya uzandı. Kariyerinde daha önce takımlarda birçok madalya kazanan sporcu, bireyselde zirveye çıkarak Türk okçuluğunun altın çağına önemli bir madalya daha getirdi.



