Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye yarı finalde

Almanya'da düzenlenen Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'den oluşan milli takım yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye yarı finalde
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12 Mart 2023 00:27
Almanya'da düzenlenen Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'den oluşan milli takım yarı finale yükseldi.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamada, Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'den oluşan milli takım Viersen şehrindeki şampiyonada çeyrek finalde Yunanistan'la karşılaştı.

Yunanistan ile penaltılara kalan milli bilardocular, penaltı setini 15-7 alarak yarı finale yükselmeyi başardı.

Türkiye, yarı finalde 13 Mart Pazartesi günü Hollanda ile TSİ 12.00'de karşılaşacak.

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