Dudley'den Snoop Dogg'a, Danny Green tepkisi!

Los Angeles Lakers'ın veteran oyuncusu Jared Dudley, NBA Finalleri sırasında Danny Green'i eleştirdiği için ünlü rapçi ve Lakers taraftarı Snoop Dogg'a tepki gösterdi.



Green, savunmasıyla Lakers şampiyonluğu maratonunda belirli bir rol oynamasına rağmen, playofflarda üçlük atışları konusunda büyük sıkıntı çekiyordu ve buna, Final serisinin 5. maçında şampiyonluğu getirmesi muhtemel boş bir üçlük denemesini kaçırması da dahildi.



Bu durum, Green için bir video çekip kendisine hakaretlerde bulunan Snoop da dahil olmak üzere pek çok taraftarın büyük tepkisiyle karşılanmıştı.



Bu durumdan hoşlanmayan Dudley, Snoop'u, JJ Redick'in Load Management podcast'inde eleştirdi:



"Bunlar gerçek Lakers taraftarı değil, mesela Snoop Dogg'un Danny Green'e hakaret etmesi ve sonra kazandığımızda iyi hissetmesi gibi. Danny Green üç farklı takımda üç şampiyonluk kazanmış ve bunu başlangıç kadrosunda başarmış bir adam. Dalga mı geçiyorsunuz? Hadi ama, kabul ediyorum, tamam, bir şut kaçırdı. Belli zamanlarda sıkıntı çekmişti ama adam kariyerinde yüzde 40 ile üçlük sokan biri."



"O KELİMEYİ KULLANINCA, OLAY KİŞİSEL OLUYOR"



Dudley, Snoop'un Lakers'ın büyük bir taraftarı olduğunu ve onunla kavga etmeyeceklerini bilse de, sadece kaçan bir üçlükten dolayı, başka bir adama "o***pu" denilmesine tepkiliydi:



"Taraftarlığını sorguladığım yok. Çünkü öncelikle, kendisi taraftarlık konusunda yerini sağlamlaştırmış birisi. Ama ben senin, burada bir oyuncunun takımına şampiyonluk kazanmasına yardım etme konusundaki taktiğini sorguluyorum. Bununla ilgili tek problemim, başka bir adama 'o***pu' demiş olman. Bence olay bu noktaya geldiğinde, artık kişisel olmaya başlıyor. Ve bildiğiniz gibi, gençlik zamanınızda, kaç yaşında olursanız olun, bu kelimeyi duyduğunuzda otomatik olarak kavga etmeyi düşünürsünüz. Snoop Dogg ile kavga etmeyeceğiz tabii ki. O bir taraftar."



