Golden State Warriors'ın tecrübeli forveti Draymond Green, Dallas Mavericks'in çaylak oyuncusu Cooper Flagg'i kullanma biçimine ilişkin uyarıda bulundu.Flagg, Mavericks'in kötü gidişine rağmen dikkat çeken bir performans sergiliyor. Çaylak oyuncu, sekiz maç sonunda maç başına 14.4 sayı, 6.6 ribaund ve 2.8 asist ortalamaları yakaladı. Ancak Green, Mavericks'in Flagg'i oyun kurucu olarak kullanmasının oyuncunun özgüvenine zarar verebileceğini belirtti.Dallas Mavericks, çarşamba gecesi New Orleans Pelicans'a 101-99 kaybederek sezonu 2-6'ya getirdi. Yenilgilere rağmen Flagg, mücadeleyi 20 sayı ve dokuz ribaund ile tamamlayarak iyi bir performans ortaya koydu.Ancak Dallas çevresinde esas tartışma, Jason Kidd'in Flagg'i oyun kurucu gibi kullanma denemesi oldu.Draymond Green, The Draymond Green Show'da yaptığı açıklamada bu deneye temkinli yaklaşılması gerektiğini söyledi.Green,dedi.Green ayrıca genç oyuncuların doğal rollerinin dışına fazla itilmelerinin kariyerlerini olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.Green,dedi.Dallas, Kyrie Irving'in yokluğunda ve D'Angelo Russell'ın daha çok top dışı rolde oynamasıyla farklı beşler denemek zorunda kalmıştı.Flagg, bu sezon oynadığı sekiz maçta maç başına 14.4 sayı, 6.6 ribaund ve 2.8 asist üretirken yüzde 39.4 saha içi isabetiyle oynuyor.