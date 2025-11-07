Golden State Warriors'ın tecrübeli forveti Draymond Green, Dallas Mavericks'in çaylak oyuncusu Cooper Flagg'i kullanma biçimine ilişkin uyarıda bulundu.
Flagg, Mavericks'in kötü gidişine rağmen dikkat çeken bir performans sergiliyor. Çaylak oyuncu, sekiz maç sonunda maç başına 14.4 sayı, 6.6 ribaund ve 2.8 asist ortalamaları yakaladı. Ancak Green, Mavericks'in Flagg'i oyun kurucu olarak kullanmasının oyuncunun özgüvenine zarar verebileceğini belirtti.
Dallas Mavericks, çarşamba gecesi New Orleans Pelicans'a 101-99 kaybederek sezonu 2-6'ya getirdi. Yenilgilere rağmen Flagg, mücadeleyi 20 sayı ve dokuz ribaund ile tamamlayarak iyi bir performans ortaya koydu.
Ancak Dallas çevresinde esas tartışma, Jason Kidd'in Flagg'i oyun kurucu gibi kullanma denemesi oldu.
Draymond Green, The Draymond Green Show'da yaptığı açıklamada bu deneye temkinli yaklaşılması gerektiğini söyledi.
Green, "Cooper Flagg'i oyun kurucu başlatmak konusunda söyleyebileceğim tek şey, çok dikkatli olmak gerektiği. Bu onun gerçek pozisyonu değil. Eğer Ben Simmons'a, elindeki top becerilerine rağmen uzun forvet pozisyonunda oynama şansı verilseydi, kariyeri oyun kurucu yapıldığı zamankinden farklı olur muydu?" dedi.
Green ayrıca genç oyuncuların doğal rollerinin dışına fazla itilmelerinin kariyerlerini olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.
Green, "Onu oyun kurucu oynatırken dikkatli olmanız gerekiyor. Bunun arkasındaki mantığı anlıyorum ama ona oyun kurucu oynatmaya çalışırken özgüvenini kaybetmesini istemezsiniz. Bu ligde özgüveninizi kaybettiğiniz anda onu geri kazanmak neredeyse imkansız hale gelir" dedi.
Dallas, Kyrie Irving'in yokluğunda ve D'Angelo Russell'ın daha çok top dışı rolde oynamasıyla farklı beşler denemek zorunda kalmıştı.
Flagg, bu sezon oynadığı sekiz maçta maç başına 14.4 sayı, 6.6 ribaund ve 2.8 asist üretirken yüzde 39.4 saha içi isabetiyle oynuyor.
