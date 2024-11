Down Sendromlular Basketbol Milli Takımının şampiyonluk hedefi

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Antrenörü Kamile Taş, daha önce ikincilik kupası aldıkları organizasyonda "bu kez" şampiyonluk istediklerini söyledi.



İtalya'da haziran ayında yapılacak Down Sendromlular Avrupa Oyunları (Trisome European Games) hazırlıklarının ilk etabını Antalya'nın Alanya İlçesinde gerçekleştiren milli takımda antrenör Kamile Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 yıl önce basketbolla tanışan down sendromlu çocukların kısa sürede önemli başarıla imza attığını dile getirdi.



Taş, "Milli takıma oyuncu seçme kampıyla İtalya'da gerçekleşecek Avrupa şampiyonasına hazırlanıyoruz. Şampiyonada hedefimiz var. Çocuklarımız 2023'te İtalya'daki Avrupa şampiyonasında ve 2024'te Antalya'da ev sahipliğini yaptığımız 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda ikincilik elde etti. Hedefimiz İtalya'da bu kez birincilik." dedi.



Sporun olumlu etkisiyle oyuncularının bağımsız yaşam becerilerinin geliştiğine dikkati çeken Taş, "Sporun down sendromlu çocuklara çok fazla katkısı var. El-kol koordinasyonun geliştirmesinden tutun da bağımsız yaşam becerilerini yükseltmeye kadar antrenmanlarımızda bunu görüyoruz. Bu oyuncular ihtiyaçlarını bağımsız karşılayabiliyor. Toplu halde, takım halinde hareket etmeyi biliyorlar." diye konuştu.



İtalya'da gelecek yıl haziranda yapılacak organizasyona ayda en az bir kere kamp yaparak hazırlanmayı ve 8 sporcuyla şampiyonaya gitmeyi planladıklarını anlatan Taş, "İtalya'da hedefimiz şampiyonluk. Son şampiyonada finali bir sayı ile kaybettik. Bu kez şampiyonluğa daha yakın olduğumuzu düşünüyorum. Bunun için de çok iyi çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"Bomba gibiyiz"



Mili oyuncu Eren Yılmaz ise antrenmanların çok iyi geçtiğini vurgulayarak "Bomba gibiyiz." dedi.



"Burası kurtlar sofrası. İtalyanlar beklesin. Yenmeye geliyoruz." ifadesini kullanan Eren, "En son bir sayıyla şampiyonluğu kaybettik. Kupayı kazanarak gelmek istiyoruz." diye konuştu.



Oyuncu Kaan Çağlar da çocukluğundan beri basketbol oynadığını söyledi.



Basketbolu çok sevdiğini anlatan Kaan, "Arkadaşlarımla çalışmalarımız iyi gidiyor. Bu kupayı Türk halkına armağan etmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.