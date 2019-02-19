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Dortmund'a şampiyonluk yolunda bir çelme daha!

Bundesliga'da 22. haftada Borussia Dortmund deplasmanda Nürnberg ile 0-0 berabere kaldı ve haftayı Bayern Münih'in 3 puan önünde kapattı.

Kaynak: Sporx.com
Dortmund'a şampiyonluk yolunda bir çelme daha!
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19 Şubat 2019 00:32
Bundesliga'da 22. hafta maçında Borussia Dortmund ile Nürnberg karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çımadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

İkinci devrede iki takım da aradığı golü bulamadı ve Borussia Dortmund ile Nürnberg 0-0 berabere kaldı.

Son 3 maçta galibiyet alamayan ve puanını 51'e çıkaran Borussia Dortmund, haftayı Bayern Münih'in 3 puan önünde kapattı. Nürnberg ise 13 puanda kaldı.

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