Bundesliga'da 22. hafta maçında Borussia Dortmund ile Nürnberg karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çımadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
İkinci devrede iki takım da aradığı golü bulamadı ve Borussia Dortmund ile Nürnberg 0-0 berabere kaldı.
Son 3 maçta galibiyet alamayan ve puanını 51'e çıkaran Borussia Dortmund, haftayı Bayern Münih'in 3 puan önünde kapattı. Nürnberg ise 13 puanda kaldı.
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Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çımadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
İkinci devrede iki takım da aradığı golü bulamadı ve Borussia Dortmund ile Nürnberg 0-0 berabere kaldı.
Son 3 maçta galibiyet alamayan ve puanını 51'e çıkaran Borussia Dortmund, haftayı Bayern Münih'in 3 puan önünde kapattı. Nürnberg ise 13 puanda kaldı.
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