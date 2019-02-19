Bundesliga'da 22. hafta maçındailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çımadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.İkinci devrede iki takım da aradığı golü bulamadı ve Borussia Dortmund ile Nürnberg 0-0 berabere kaldı.Son 3 maçta galibiyet alamayan ve puanını 51'e çıkaran Borussia Dortmund, haftayı Bayern Münih'in 3 puan önünde kapattı. Nürnberg ise 13 puanda kaldı.