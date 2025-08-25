25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Dortmund'dan Jobe Bellingham'ın ailesine yasak!

Borussia Dortmund'un yeni transferi Jobe Bellingham, ilk Bundesliga maçında devre arasında oyundan alındı. Bu kararın üzerine ailesi maç sonu tünelde sportif direktör ve teknik direktöre tepki verdi. Dortmund olayın ardından aile üyelerinin soyunma odası çevresine girmesine yasak getirdi.

calendar 25 Ağustos 2025 14:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Dortmund'dan Jobe Bellingham'ın ailesine yasak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Borussia Dortmund, St. Pauli karşılaşmasının ardından yaşanan olay nedeniyle soyunma odası protokollerinde değişikliğe gitti. Alman ekibi, artık futbolcuların aile üyelerinin bu alana girmesini yasakladı.

Bundesliga'nın ilk haftasında deplasmanda St. Pauli ile 3-3 berabere kalan Dortmund'da gerilim, Jobe Bellingham'ın devre arasında oyundan alınmasının ardından arttı.

BABASI, SPORTİF DİREKTÖR İLE TARTIŞTI

Sky Sports Almanya'nın haberine göre, genç futbolcunun babası Mark Bellingham (aynı zamanda oyuncunun danışmanı), maç sonu tünelde sportif direktör Sebastian Kehl ile tartıştı. Mark Bellingham'ın hem oğlunun erken çıkarılmasına hem de takımın performansına tepkisini dile getirdiği belirtildi.

BILD ise baba Bellingham'ın teknik direktör Niko Kovac'la da görüşmek istediğini ve düşüncelerini açıkça ifade ettiğini yazdı.

KULÜPTEN YASAK


Yaşananların ardından kulüp CEO'su Lars Ricken, olayın büyütülecek bir tarafı olmadığını söylese de bundan sonra benzer bir durumun yaşanmaması için aile üyelerinin soyunma odası bölgesine girmesinin yasaklandığını açıkladı.

19 yaşındaki Jobe Bellingham, Sunderland'den 32 milyon sterlin karşılığında transfer edilmiş ve Bundesliga'daki ilk maçına St. Pauli karşısında çıkmıştı. Ancak genç oyuncu, etkisiz bir performans sonrası devre arasında oyundan alınmıştı.

Dortmund, 3-1 öne geçtiği maçta son dakikalarda yediği gollerle sahadan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.