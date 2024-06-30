Dortmund, Cherki'yi PSG'nin elinden alıyor!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Borussia Dortmund, yıldız ismi PSG'nin elinden almaya hazırlanıyor.



L'Equipe'te yer alan habere göre; Borussia Dortmund'un PSG'nin de ilgilendiği Lyon forması giyen 20 yaşındaki on numara Rayan Cherki'yi kadrosuna katmaya yakın olduğu belirtildi.



OYUNCU DORTMUND'U İSTİYOR



Haberde genç oyuncu için PSG'nin yaptığı 15 milyon euro'luk teklifin aynısını Fransız ekibine sunduğu belirtilirken Cherki'nin de Alman devine transfer olmak istediği ifade edildi.



Bununla birlikte Dortmund'un bu transferi kısa süre içinde sonuçlandıracağı da yazıldı.



Geçtiğimiz sezon Lyon'da 39 maça çıkan Fransız on numara, 3 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.





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