Dört büyüklerden Mattia Ahmet paylaşımı

Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Mattia Ahmet Minguzzi paylaşımı yaptı.
Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın karar duruşmasının ardından dört büyük kulüp paylaşımda bulundu.
Trabzonspor, paylaşımında "KUZEY UNUTMAZ AHMET... UNUTMAZ!" yazdı.
Beşiktaş ise Trabzonspor'un paylaşımını alıntılayarak "Beşiktaş da UNUTMAYACAK!" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de yaptığı paylaşıma, "Hiçbirimiz unutmayız… Fenerbahçe de unutmaz, Ahmet." notunu düştü.
Galatasaray'ın paylaşımında ise "Galatasaray asla unutmaz Ahmet!" ifadeleri yer aldı.
KUZEY UNUTMAZ AHMET... UNUTMAZ! pic.twitter.com/lBWCIqDCj8
— Trabzonspor (@Trabzonspor) October 21, 2025
Beşiktaş da UNUTMAYACAK! https://t.co/nmNU5bBso9 pic.twitter.com/l2fLvp1kd8
— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 21, 2025
Hiçbirimiz unutmayız…
Fenerbahçe de unutmaz, Ahmet. pic.twitter.com/58VSMOW0IW
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 21, 2025
Galatasaray asla unutmaz Ahmet! pic.twitter.com/3t8OzXav2A
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 21, 2025