Domenico Tedesco: 'Trabzonspor maçı için sabırsızlanıyorum'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



"TRABZONSPOR MAÇINI OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"



İtalyan çalıştırıcı, Trabzonspor mücadelesinin önemine dikkat çekerek, "Bence olayları geldiği gibi karşılamamız gerekiyor. Başlangıç için iyi bir maç. Önemli bir maç. Pozitif duygulara sahibim ve maçı oynamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Szymanski'nin sahadaki rolüne dair gelen soruya temkinli yaklaşan Tedesco,ifadelerini kullandı.Sarı-lacivertli taraftarlara da çağrıda bulunan Tedesco,diye konuştu.