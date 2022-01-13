Galatasaray'ın Pep Guardiola'nın eski yardımcısı Domenec Torrent ile anlaşması, Galatasaray'ın İngiliz devi Manchester City ile ilişkilerini de güçlendirdi.



Başkan Burak Elmas'ın, Premier Lig ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola ile bire bir görüşüp bilgi alması sonrasında transferin gerçekleşmesinin ardından iletişimin devam ettiği ortaya çıktı.



YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ



Torrent hamlesi ve bu transferin gerçekleşmesi için başkan Elmas'ın, Guardiola ve City grup yöneticileri ile de görüşmesi Galatasaray için önemli bir kapı açtı ve yönetim de bir sonraki adım adına harekete geçti.



Arada kurulan bu ilişki sonrasında sarı kırmızılılar İngiliz devi ve City Grubu'nun bünyesinde yer alan takımlardan oyuncu kiralamak adına da görüşmelerde bulundu. Bu konudaki detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.



