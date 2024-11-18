Doğu Perinçek: "Galatasaray istedi"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Galatasaray için yaptığı sponsorluk görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Doğu Perinçek: 'Galatasaray istedi'
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18 Kasım 2024 16:03
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Galatasaray için yaptığı sponsorluk görüşmeleriyle ilgili açıklamalar yaptı.

Rasim Ozan Kütahyalı'ya konuşan Perinçek, "Galatasaray'dan bir grup bana başvurdu. Çin Halk Cumhuriyeti'nin çeşitli kurumlarından, firmalarından sponsorluk alınabilir mi diye? Ben Galatasaray ve Türkiye kulüpleri için bunu yaparım. Bu yüzden 'olur' dedim. Bir görüşme oldu, seçenekleri konuştuk." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY TEKLİF ETTİ"

"Bu teklifi siz mi yaptınız yoksa Galatasaray'dan mı geldi?" sorusuna cevap veren Doğu Perinçek, şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray'ın yönetiminde bulunan arkadaşlarım var onlar teklif etti."

"FENERBAHÇE'YE DE BULACAĞIM"

"Bu görüşme gizli tutulmaya çalışıldı mı?" sorusunu ise "Hayır gizli tutacak bir şey yok burada. Galatasaray için imkanlar sağlanıyor. Fenerbahçe için de sağlanırsa onu da sağlayacağım. Fenerbahçe'ye de Rusya'dan sponsorlar bulacağım. Futbolun gelişmesi ve ilerlemesi için yapılan çalışmalar bunlar." şeklinde cevapladı.

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