Houston Rockets'ın, tecrübeli oyuncu D.J. Augustin ile 2022-23 sezonunun geri kalanı için anlaştığı açıklandı.



The Athletic'ten Kelly Iko, her iki tarafın da sözleşmenin minimum kontrat olacağı üzerine anlaştığını söyledi.



Daha önce 2020-21 sezonu ortasında da Rockets'ta forma giymiş olan Augustin, kariyerinde ikinci kez Houston forması giyiyor olacak.



14 yıllık NBA veteranı Augustin, profesyonel kariyeri boyunca beş farklı takımda oynamış ve toplam 976 maçta 9.5 sayı ve 3.9 asist ortalamaları yakalamıştı.



35 yaşındaki oyuncu en son geçen sezon Los Angeles Lakers'ta 21 maç forma giymiş ve 5.3 sayı ortalama yakalamıştı.





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