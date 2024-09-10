Dina Ebimbe'nin Galatasaray'ı reddetme sebebi

Frankfurt forması giyen Fransız futbolcu Dina Ebimbe, Galatasaray'ın ilgisine rağmen sarı-kırmızılı kulübe gitmeye soğuk bakıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Dina Ebimbe'nin Galatasaray'ı reddetme sebebi
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10 Eylül 2024 18:54
Bundesliga ekiplerinden Frankfurt forması giyen Fransız futbolcu Dina Ebimbe, Galatasaray'ın teklifine soğuk bakıyor.

Alman basınından Frankfurter Rundschau'nun haberine göre; Galatasaray, Ebimbe için Alman kulübüe 12 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazır.

"TÜRKİYE LİGİ YETERSİZ"

Ancak Fransız oyuncu, Türkiye Süper Ligi'ni kariyerinin gelişimi açısında yeterli görmediği için Galatasaray'ın teklifini kabul etmediği ve 5 büyük ligde kalmak istediği belirtildi.

Öte yandan haberde, Frankfurt cephesinin de 22 yaşındaki oyuncudan memnun olduğu ve satmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Bundesliga'da Frankfurt formasını 31 maçta giyen oyuncu 5 gol atarken, 3 kez de asist katkısı verdi.

 
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