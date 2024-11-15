Dimitris Itoudis, Hapoel Tel Aviv'in koçu oluyor

Son olarak Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Dimitris Itoudis, EuroCup ekibi Hapoel Shlomo Tel Aviv'in başına geçecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Dimitris Itoudis, Hapoel Tel Aviv'in koçu oluyor
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15 Kasım 2024 14:06
Son olarak Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Dimitris Itoudis, EuroCup ekibi Hapoel Shlomo Tel Aviv'in başına geçecek.

BasketNews'un haberine göre Hapoel Tel Aviv, Itoudis'i yeni başantrenörü olarak atayacak ve eski başantrenör Stefanos Dedas ise yardımcı antrenör rolüne geçecek.

Takımın mevcut koçu Dadas, Ituodis'in yeni başantrenör olacağını ve kendisinin ise yardımcı koç görevini üstleneceğini bizzat Yunan televizyon kanalı NOVA Sports'a belirtti:

"Itoduis, takıma katılacak. Benden de zamlı bir sözleşme ile 3 yıllık bir uzatma imzalamam ve çalışmalarında Itoudis'e yardımcı olmam istendi. Hapoel yönetimi ikimizin de teknik ekipte olmasıyla takımın hedeflerine ulaşma şansının daha yüksek olacağına inanıyor. Beni takımda tutma konusundaki kararlılıkları o kadar güçlüydü ki reddedemezdim. Dimitris'e büyük saygı duyuyorum. Daha önce birlikte çalıştık ve birbirimizi iyi tanıyoruz."

İki Yunan koç daha önce Fenerbahçe ve CSKA Moskova'da da birlikte çalışmıştı.

Dedas, Hapoel'in başantrenörü olarak son maçını Cumartesi günü Hapoel Holon'a karşı oynayacak.

54 yaşındaki Itoudis, en son 2023-24 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmış ancak sözleşmesi planlanan bitiş tarihinden bir yıl önce Aralık 2023'te feshedildi.

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