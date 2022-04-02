Diego Rossi: "Galibiyeti hak ettik"

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup ettiği maçta ikinci golün sahibi Diego Rossi, maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Diego Rossi: 'Galibiyeti hak ettik'
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02 Nisan 2022 18:39
Fenerbahçe'nin Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yendiği maçta sarı-lacivertlilerin ikinci golünü kaydeden Diego Rossi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"TAKIMA YARDIM ETMEK GÜZEL BİR HİS"

Takıma yardım etmenin güzel bir his olduğunu söyleyen Rossi, "Takıma yardım etmek her zaman güzel bir histir. Nasıl olduğunun bir önemi yok. Bugün gol atarak yardım ettim." dedi.

"GALİBİYETİ HAK ETTİK"

Galibiyeti hak ettiklerini belirten Uruguaylı, "Zor bir maç olacaktı. Erken bir gol bulduk. Bu gol rahatlık getirdi. Maçı istediğimiz gibi götürdük. Kendi oyunumuzu oynadık ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 68. dakikasında kenara alındı ve yerini Dimitris Pelkas'a bıraktı.

 

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