Diego Carlos, kritik maçla sahalara dönebilir

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Diego Carlos, Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor maçında sakatlanmıştı.
Sakatlığını atlatan Diego Carlos bireysel çalışmalara başladı. Brezilyalı stoperin milli ara sonrası sahalara dönmesi bekleniyor.
31 yaşındaki Diego Carlos'un, nisan ayının ilk haftasında Kadıköy'de oynanacak Trabzonspor maçına yetişme ihtimali yüksek.
Sarı-lacivertliler, Aston Villa'dan kadrosuna kattığı deneyimli savunmacı ile 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Sakatlığını atlatan Diego Carlos bireysel çalışmalara başladı. Brezilyalı stoperin milli ara sonrası sahalara dönmesi bekleniyor.
31 yaşındaki Diego Carlos'un, nisan ayının ilk haftasında Kadıköy'de oynanacak Trabzonspor maçına yetişme ihtimali yüksek.
Sarı-lacivertliler, Aston Villa'dan kadrosuna kattığı deneyimli savunmacı ile 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.