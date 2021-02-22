Dev maçın favorisi Trabzonspor

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak kritik Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesinin iddaa oranları açıklandı.



Dev maçın favorisi 2.25'lik oranla Trabzonspor gösterildi. Fenerbahçe'nin galibiyetine 2.35'lik oran verilirken, beraberlik ise 3.00 olarak oranlandı.



2.5 üstü gol 1.65, 2.5 altı ise 1.80 olarak oranlandırıldı.



Haftanın diğer maçlarında oranlar



Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor

2.45 - 2.90 - 2.20



Konyaspor - Gaziantep

2.10 - 2.85 - 2.65



Beşiktaş - Denizlispor

1.22 - 4.50 - 6.25



Hatayspor - Ankaragücü

1.55 - 3.40 - 3.75



Karagümrük - Alanyaspor

2.40 - 3.00 - 2.20



Antalyaspor - Başakşehir

2.15 - 2.95 - 2.50



Rizespor - Sivasspor

2.35 - 3.00 - 2.25



Galatasaray - BB Erzurumspor

1.25 - 4.25 - 6.00



Göztepe - Kasımpaşa

1.90 - 3.10 - 2.65



