Dev maçın favorisi Trabzonspor

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki kader maçında favori Trabzonspor gösterildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Dev maçın favorisi Trabzonspor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2021 16:21
Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak kritik Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesinin iddaa oranları açıklandı.

Dev maçın favorisi 2.25'lik oranla Trabzonspor gösterildi. Fenerbahçe'nin galibiyetine 2.35'lik oran verilirken, beraberlik ise 3.00 olarak oranlandı.

2.5 üstü gol 1.65, 2.5 altı ise 1.80 olarak oranlandırıldı.

Haftanın diğer maçlarında oranlar

Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor
2.45 - 2.90 - 2.20

Konyaspor - Gaziantep
2.10 - 2.85 - 2.65

Beşiktaş - Denizlispor
1.22 - 4.50 - 6.25

Hatayspor - Ankaragücü
1.55 - 3.40 - 3.75

Karagümrük - Alanyaspor
2.40 - 3.00 - 2.20

Antalyaspor - Başakşehir
2.15 - 2.95 - 2.50

Rizespor - Sivasspor
2.35 - 3.00 - 2.25

Galatasaray - BB Erzurumspor
1.25 - 4.25 - 6.00

Göztepe - Kasımpaşa
1.90 - 3.10 - 2.65



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için