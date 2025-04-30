Derya Yannier: "O sözü gerçekleştireceğiz"

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, Paris maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Derya Yannier: 'O sözü gerçekleştireceğiz'
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30 Nisan 2025 00:52
Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, Paris maçının ardından Final-Four ile ilgili konuştu.

Yannier, "Tüm ekibin eline sağlık. 3 sene önce ilk röportaj yaptığımda bir şey söylemiştim; Fenerbahçe'yi layık olduğu yere getireceğiz dedik. 2 Final Four oldu. Bir sözüm daha var, onu söylemek istemiyorum, 1 ay sonra o sözü gerçekleştireceğiz inşallah. Herkesin eline sağlık. İnşallah bu kulüp, bu takım daha iyilerine layık. Onları da yaşarız." dedi.

Fenerbahçe Beko Yönetim Kurulu Danışmanı Maurizio Gherardini ise, maç sonu "Kutlamamız gerekiyor, uzun bir sezon oldu. Biz zorlukları yönetmeye, yenmeye çok alıştık ama henüz bitmedi. Oyuncularımıza, yönetime ve koç ekibine teşekkür ediyoruz. Henüz bitmedi ama..." sözlerini sarf etti.

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