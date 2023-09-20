Derya Yannier'den gard transferi için açıklama

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, Raul Neto'nun sakatlığının ardından gard transferi yapılıp yapılmayacağına dair açıklamalarda bulundu.



GARD TRANSFERİ OLACAK MI?



Fenerbahçe Basketbol Şubesi'nin forma sponsorluğu imza töreninin ardından Sporx'ten Ahmet Şahbaz'a konuşan Yannier, "Raul Neto'nun sakatlığının ardından yeni bir gard transferi olacak mı? Nick Calathes'in de kadroda düşünülmediğini açıklamıştınız." sorusuna, "Çok büyük bir ihtimalle bu sezon mevcut kadromuz ile yola devam edeceğiz." diyerek yeni bir gard transferi düşünmediklerini ifade etti.



Fenerbahçe Beko'nun gard rotasyonunda ağır bir sakatlık yaşayan Raul Neto'nun yanı sıra; Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Yam Madar, Şehmus Hazer, Tyler Dorsey, Marko Guduric ve Melih Mahmutoğlu bulunuyor.



