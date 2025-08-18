18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
21:30
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
21:30
18 Ağustos
Leeds United-Everton
22:00
18 Ağustos
Elche-Real Betis
22:00
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
22:15

Derrick Köhn'e Almanya'dan resmi teklif!

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Derrick Köhn için Union Berlin resmi teklif yaptı.

calendar 18 Ağustos 2025 11:19 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2025 11:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın yollarını ayırmayı planladığı Derrick Köhn'e resmi teklif geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre; Werder Bremen'den sonra Union Berlin de Alman sol beke resmi teklif yaptı.

TRANSFERİN DETAYLARI

Ayrıca Ertan Süzgün'ün haberine göre; kulüpler transferi 5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzden 20 pay üzerinden konuşuluyor. Son detayların tamamlanmasıyla beraber Derrick Köhn'ün yarın Berlin'e uçmasının planlandığı kaydedildi.

PERFORMANSI

Köhn, geçen sezonu da kiralık olarak Werder Bremen'de geçirmişti. Alman ekibinde 30 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı. 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
