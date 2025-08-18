Galatasaray'ın yollarını ayırmayı planladığı Derrick Köhn'e resmi teklif geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre; Werder Bremen'den sonra Union Berlin de Alman sol beke resmi teklif yaptı.
TRANSFERİN DETAYLARI
Ayrıca Ertan Süzgün'ün haberine göre; kulüpler transferi 5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzden 20 pay üzerinden konuşuluyor. Son detayların tamamlanmasıyla beraber Derrick Köhn'ün yarın Berlin'e uçmasının planlandığı kaydedildi.
PERFORMANSI
Köhn, geçen sezonu da kiralık olarak Werder Bremen'de geçirmişti. Alman ekibinde 30 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
