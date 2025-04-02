Derbide büyük kaos, kavga çıktı!

Kadıköy'de kaos! Güvenlik güçleri sahaya girdi. Yedek kulübeleri arasında kavga çıktı.

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Derbide büyük kaos, kavga çıktı!
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02 Nisan 2025 22:41
Son güncelleme 02 Nisan 2025 22:49
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Türkiye Kupası'nın son dakikalarında kavga çıktı.

İki takım yedek kulübeleri arasında çıkan kavga, sahaya kadar taştı. Tüm oyuncuların karıştığı gerginliğe güvenlik güçleri müdahale etti. Yaklaşık 5 dakika süren tartışma, emniyet güçlerinin müdahalesi sonrası yatıştırıldı.

Pozisyonun ardından Galatasaray'da Kerem Demirbay ve Barış Alper kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Salvatore Foti kırmızı kart gördü.
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