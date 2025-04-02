Derbide büyük kaos, kavga çıktı!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Türkiye Kupası'nın son dakikalarında kavga çıktı.
İki takım yedek kulübeleri arasında çıkan kavga, sahaya kadar taştı. Tüm oyuncuların karıştığı gerginliğe güvenlik güçleri müdahale etti. Yaklaşık 5 dakika süren tartışma, emniyet güçlerinin müdahalesi sonrası yatıştırıldı.
Pozisyonun ardından Galatasaray'da Kerem Demirbay ve Barış Alper kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Salvatore Foti kırmızı kart gördü.
İki takım yedek kulübeleri arasında çıkan kavga, sahaya kadar taştı. Tüm oyuncuların karıştığı gerginliğe güvenlik güçleri müdahale etti. Yaklaşık 5 dakika süren tartışma, emniyet güçlerinin müdahalesi sonrası yatıştırıldı.
Pozisyonun ardından Galatasaray'da Kerem Demirbay ve Barış Alper kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Salvatore Foti kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe ve Galatasaray yedek kulübesi arasında tartışma yaşandı. Güvenlik güçleri oyuncuları sakinleştirmeye çalıştı.pic.twitter.com/Fjj3zpTDPA
— Sporx (@sporx) April 2, 2025