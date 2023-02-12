Depremzedeler için taraftarı geri çevirdi!

AZ Alkmaarlı Jordi Claise: "Formamı maalesef sana veremem. Depremzedeler için kullanılacak ama sana montumu verebilirim."pic.twitter.com/Vd2mmRYIT1



— Sporxtv (@sporxtv) February 12, 2023

Ülkemizde yaşanan depremin ardından yurt dışından ve futbol dünyasından da destekler gelmeye devam ediyor.AZ Alkmaar forması giyen Jordy Claise, cuma akşamı Excelsior ile oynanan maçın ardından formasını isteyen taraftarın bu isteğini geri çevirdi.31 yaşındaki futbolcu, formasının depremzedeler için kullanılacağını söyledi ve taraftara montunu verdi.Öte yandan karşılaşmayı AZ Alkmaar, 5-0'lık skorla kazandı.