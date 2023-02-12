Depremzedeler için taraftarı geri çevirdi!

AZ Alkmaarlı Jordy Claise, Excelsior karşılaşmasının ardından formasını isteyen bir taraftarın isteğini geri çevirdi. Claise, formanın depremzedeler için kullanılacağını söyledi ve taraftara montunu verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Depremzedeler için taraftarı geri çevirdi!
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12 Şubat 2023 17:15
Ülkemizde yaşanan depremin ardından yurt dışından ve futbol dünyasından da destekler gelmeye devam ediyor.

AZ Alkmaar forması giyen Jordy Claise, cuma akşamı Excelsior ile oynanan maçın ardından formasını isteyen taraftarın bu isteğini geri çevirdi.

31 yaşındaki futbolcu, formasının depremzedeler için kullanılacağını söyledi ve taraftara montunu verdi.

Öte yandan karşılaşmayı AZ Alkmaar, 5-0'lık skorla kazandı.

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