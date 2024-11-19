Denver Nuggets'ın, 2018 NBA Draftı'nda Luka Doncic'i kadrosuna katmaya çalıştığı iddia edildi.



Nuggets'ın, 2018 NBA Draftı'nda Doncic'i Jokic ile yan yana getirmeyi hedefleyerek NBA tarihinin en şaşırtıcı takaslarından birini gerçekleştirmeye çok yaklaştığı ortaya çıktı.



Denver Post'un eski yazarı Mike Singer'ın 'The Hoop Collective Podcast'inde bulunduğu iddiaya göre Nuggets, Sacramento Kings'in eski genel menajeri Vlade Divac'ın Doncic'i pek istemediğini bilerek, bu durumdan faydalanmaya çalışmıştı:



"Nuggets, Vlade Divac'ın Luka Doncic'e pek de yükselmediğini biliyordu. Ve Nikola Jokic'i Luka Doncic ile yan yana getirmeyi planlıyorlardı. 2018'deki draft gecesi bunu denediler. Bir teklif yapıldı ve Nuggets, 2 numaralı draft hakkı için ve Gary Harris ve iki adet birinci tur seçimini almaya çalışmıştı.



Bu fiyat etiketi size düşük gelmiş olabilir, ancak geriye dönüp bakın. Kings, 2 numaralı seçimle Marvin Bagley'yi almıtı. Bu takasın gerçekleşmeye yakın olduğunu söylemiyorum. Sadece bu takasın Nuggets'ın Vlade Divac'ın Luka Doncic'e pek de değer vermediğini bilmesi ve bundan faydalanmaya çalışması nedeniyle tartışıldığını ve değerlendirildiğini söylüyorum.



Buradaki pürüz şu ki, Nuggets, Jamal Murray'den ayrılmaya gönüllü olsaydı, NBA tarihindeki acayip bir 'ya olsaydı' senaryosu gerçekleşmiş olacaktı, ama değildi.



Ben onlarla birlikte değildim. O sırada yönetimde bir görevim falan da yoktu. Bildiğim tek şey, bunun düşünüldüğü, araştırıldığı, incelendiği ve anonim olarak birinin '30 saniyeliğine Luka'yı aldığımızı sanmıştık' dediği. Bu çok büyük bir ifade."



Nuggets'ın bunu başarmış olması durumunda Doncic ve Jokic ikilisinin takımın gidişatını yeniden tanımlayabileceği tahmin ediliyor. Jokic o zamandan beri üç MVP kazanmış ve Denver'a 2023'te ilk NBA şampiyonluğunu getirmişti ve Jokic-Doncic ikilisinin Nuggets'ın geleceği için yapabilecekleri ise muamma olarak kalacak.



