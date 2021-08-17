Denizlispor'un yeni teknik direktörü Serhat Gülpınar

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, teknik direktörlük görevi için Serhat Gülpınar ile anlaştı.



Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Serhat Gülpınar ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.



Futbola MKE Ankaragücü alt yapısında başlayan ve Denizlispor'da da top koşturan 42 yaşındaki teknik direktör Gülpınar, en son Serik Belediyespor'u çalıştırmıştı.



