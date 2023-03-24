Denizlispor'da Giray Bulak ile yollar ayrıldı

Denizlispor, teknik direktör Giray Bulak ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Denizlispor'da Giray Bulak ile yollar ayrıldı
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24 Mart 2023 23:40
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da teknik direktör Giray Bulak ile yollar ayrıldı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik adam Giray Bulak ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alındığı kaydedildi.

Bulak ve ekibine takıma katkılarından ötürü teşekkür edildi.

Denizlispor, Giray Bulak yönetiminde Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Dyorex Boluspor'a 2-1 yenilmişti.

Bulak yönetimindeki Denizlispor çıktığı 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 18 puan toplamıştı.

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