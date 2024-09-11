Deniz Kayadelen, insanlara ilham olmak istiyor

Everest Dağı'nın 6 bin 400 metre yüksekliğindeki buzlu suda yüzerek dünya rekoru kıran, Manş Denizi, Catalina Kanalı ve Manhattan Adası'nda yüzerek "Üçlü Taç" ünvanını alan Deniz Kayadelen, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Deniz Kayadelen, "Üçlü Taç" ünvanının açık su yüzme branşındaki en prestijli ödüllerden biri olduğunu belirterek, "Sadece Manş Denizi, Catalina Kanalı ve Manhattan Adası'nda yüzerek bu ünvana ulaşabilirsiniz. Bu ünvanı almak çok büyük bir başarı. Şu ana kadar 3 Türk kadını daha bunu başardı. En hızlı Türk kadın olarak Manhattan Adası'nı geçmek ve 'Üçlü Taç' ünvanını almak beni gururlandırdı." ifadelerini kullandı.



"15 senedir Manş Denizi'ni geçme hayalini kuruyordum"



Kayadelen, "Üçlü Taç" ünvanını aldığı süreçte çok zorlandığını dile getirerek, şunları kaydetti:



"İşimin yanı sıra Manş Denizi'nde yüzmek için antrenman yaptım. Senelerce psikolojik olarak bu mücadeleye hazırlandım. Bu sadece fiziksel bir meydan okuma değildi. 15 senedir Manş Denizi'ni geçme hayalini kuruyordum. Son 3 senedir soğuk sularda yüzmeye başladım. Korkularımla nasıl başa çıkabilirim diye düşünürken, buzlu sularda yüzmeye başladım. Saatlerce yüzebilmek için kilo almaya başladım. Beslenmemi değiştirdim, kilo aldım ve saatlerce yüzdüm. Tatil günlerinde de bu ünvan için çalışmalar yaptım. Manhattan'ın suyu çok pisti. Su yutmamaya çalıştım. Ters akıntıya karşı yüzdüm. Catalina Kanalı'nda da karanlıkta yüzdüm. Vücuduma bilmediğim canlılar değiyordu. Suyun altında ne var bilmiyorsunuz. Destek ekibi yanınızda olsa da karanlıkta yüzerken o korku devam ediyor."



Everest Dağı'nda yüzmek için 6 bin 400 metreye çıktığını aktaran Kayadelen, "Hiçbir dağcılık tecrübem yoktu. 15 gün boyunca çadırlarda uyudum. Geceleri soğuk havayla başa çıkmak zorunda kaldım. Telefon ve internet yoktu. Dünyadan kopuktum. Hiç tanımadığım bir ekiple yola çıkmıştım. Yine de yolculuğa azimle devam ettim. Son 200 metreyi çıkmak da 2 saatimi aldı. Oksijen seviyesi çok düşmüştü. Doktor eşliğinde bu işi gerçekleştirebildik. Bu şekilde buzlu suda yüzebildim." şeklinde konuştu.



"Başkalarına ilham olmak istiyorum"



Amacının sadece yüzmek olmadığını vurgulayan Kayadelen, "Konfor alanının dışına çıktığımızda çok şey öğreniyoruz ve kendimizi geliştiriyoruz. Zihnimiz, limitlerle dolu. Bu limitleri kırdıkça neler yapabileceğimizi görüyoruz. Her zorluğun bize bir şey öğrettiğini düşünüyorum. Korktuğum alanları, bir gelişim alanı olarak görüyorum. Bu korkularımızın üstüne gittikçe aslında daha da güçleniyoruz. Başkalarına ilham olmak istiyorum. Hepimizin kaygı ve korkuları var. Hepimiz zorluk yaşıyoruz. Bahanelere rağmen nasıl gelişeceğimizi düşünmemiz lazım. 5 sene önce buzlu suda yüzeceğimi düşünmezdim. 3 yıl önce de "Üçlü Taç" ünvanını kazanacağıma pek ihtimal vermezdim. Yine de bunları başardım. Zor olduğunu düşündüğümüz alanlar, aslında bizim mucize yaratabileceğimiz alanlardır." şeklinde görüş belirtti.



Her başarısında Türk bayrağını kaldırarak kutlama yaptığını anlatan Deniz Kayadelen, "Hem Alman hem de Türk vatandaşlığım var. Türk kadınının yapamayacağı hiçbir şey yok. Bunu göstermek istiyorum. Azim, çalışma ve fedakarlıkla çoğu şeyi başarabiliriz. Türk kadınlarına ve gençlere bir mesaj vermek istiyorum. Kendileri için büyük bir hedef koysunlar ama küçük adımlarla bu hedefe doğru yol alsınlar. Küçük adımlar, o hedefe sizi götürür." ifadelerini kullandı.



"Türk yüzücülerinde soğuk suya karşı bir korku var"



Açık su yüzme branşı için Türkiye'nin büyük bir potansiyeli olduğunu dile getiren Kayadelen, "Ülke olarak müthiş bir konumdayız. Denizlerle çevrili bir ülkemiz var ama bu potansiyelimizi kullanmıyoruz. Türk yüzücülerde soğuk suya karşı bir korku var. Dünya Buz Şampiyonası'na sadece 2-3 Türk katılıyor. Ben daha fazla Türk'ün bu organizasyona katılmasını istiyorum. Türkiye Yüzme Federasyonunun bu alana daha çok ilgi göstermesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.



Gelecekteki hedeflerine değinen Kayadelen, "Hep ilklere imza atmayı hedefledim. Everest Dağı'nın 6 bin 400 metre yüksekliğindeki buzlu suda yüzerek dünya rekoru kırdım. Şimdi de kutuplarda ve kimsenin keşfetmediği alanlarda yüzmek istiyorum. 'Okyanus Yedilisi' diye 7 etaptan oluşan bir organizasyon var. Orada yüzmek istiyorum. Onun dışında projelerim devam edecek." şeklinde konuştu.





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